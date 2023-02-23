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За вбивство просто штраф, а пити і колотися не можна, але можна: які звичаї панують у ПВК "Вагнера"

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
ПВК "Вагнера" Новина оновлена 23 лютого 2023, 14:11
ПВК "Вагнера". Фото Відкриті джерела

У російських найманців свої звичаї та закони

Російська ПВК "Вагнера" бере активну участь у війні проти України, але оскільки найманство в росії формально заборонено, це дозволяє вдавати, що її нібито не існує. Наприклад, завдяки цьому Міноборони країни-агресора, переслідуючи свої мотиви, вирішило залишити вбивць вагнера без боєприпасів. Але ігнорується в росії також і все, що стосується злочинів найманців.

Це з’ясували російські розслідувачі із Центру "Досьє".

Оскільки діяльність " вагнерівців " мало контролюється росією в даної структури існує власний " особливий відділ ". Проте, як з’ясували журналісти, його роль там дуже своєрідна. По ідеї особисті відповідають за безпеку та секретність операцій найманців. Але насправді виходить трохи інакше.

У матеріалі вказується, що керує цією структурою якийсь Руслан Михайлов (у минулому Ахмедов), колишній оперуповноважений управління власної безпеки у поліції Петербурга та Ленобласті.

"У "Вагнері" заборонено фотографуватися на завданнях, особливо зі зброєю, але цією забороною нехтує і сам Михайлов, не кажучи вже про решту бійців. Також найманцям не можна пити і вживати наркотики — проте це залишається масовим явищем. Та й карають за провини зовсім не так суворо, як розповідає Пригожин", — з’ясували розслідувачі.

За словами журналістів у ПВК існує система штрафів, яким можна відкупитися навіть за вбивство. За приклад наводиться ситуація, яка виникла у найманців у Сирії рівно 4 роки тому.

"Один із подібних інцидентів стався 23 лютого 2019 року в розташуванні найманців "Вагнера" на газопереробному заводі "Хаян" у Сирії — цього дня там вибухнула граната. У власних документах вагнерівці називають цей об’єкт "Каракум". Внаслідок вибуху один бойовик отримав поранення", а інший, 30-річний Дмитро Дмитрієнко з позивним "Чіча", загинув на місці", — йдеться у матеріалі.

Вердикт після розгляду справи – відшкодувати збитки. Зазначається, що жодного кримінального розгляду за фактом загибелі громадянина росії не проводилося — розслідування особливого відділу нелегального військового угруповання, яке існує поза російським правовим полем, виявилося достатньо.

Звичайно, такі "серйозні" покарання ніяк не впливають на поведінку найманців і там процвітає беззаконня.

Також "Досьє", що в колективі "вагнера" мають місце конфлікти, на які "СБ" заплющує очі та проводить перевірки, лише вимагаючи від винуватця "компенсувати збитки".

"Формально найманство заборонено, тому держава ігнорує існування ПВК. У результаті за порядком у "Вагнера" стежать кілька відставних силовиків — і не дуже успішно", — йдеться у статті.

Щодо алкоголю та наркотиків, незважаючи на "сухий закон", у "вагнері" також все не надто серйозно.

"Бійці так само п’ють і вживають, а потім ще й з’ясовують стосунки в сирійській пустелі. В архіві особливого відділу ПВК виявився показовий епізод: у березні 2019 року танкісти "Вагнера" відзначали день народження під Дейр-ез-Зором. Для свята командир танка придбав на місцевому базарі три пляшки горілки, які й розпив із підлеглими. Випивши, він посварився зі своїм навідником і полоснув його чергою з автомата. Навідника було госпіталізовано з пораненням стегна", — з’ясували розслідувачі.

За приклад ситуації вже з наркотиками наводиться доповідь одного з командирів найманців.

"Чотири вагнерівці з числа командного складу, за його даними, вживали наркотичні речовини — і це в одному взводі", — пишуть журналісти, додаючи, що п’ють не лише рядові бойовики, а й командири, не боячись звільнення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пригожин визнав, що ЗСУ кришать "вагнерівців".

Також ми повідомляли про те, що з’явилося відео страти ще одного "вагнерівця", який відмовився воювати.

Теги:
#Війна #Злочини #Найманці #ПВК Вагнера