За вбивство просто штраф, а пити і колотися не можна, але можна: які звичаї панують у ПВК "Вагнера"

У російських найманців свої звичаї та закони

Російська ПВК "Вагнера" бере активну участь у війні проти України, але оскільки найманство в росії формально заборонено, це дозволяє вдавати, що її нібито не існує. Наприклад, завдяки цьому Міноборони країни-агресора, переслідуючи свої мотиви, вирішило залишити вбивць вагнера без боєприпасів. Але ігнорується в росії також і все, що стосується злочинів найманців.

Це з’ясували російські розслідувачі із Центру "Досьє".

Оскільки діяльність " вагнерівців " мало контролюється росією в даної структури існує власний " особливий відділ ". Проте, як з’ясували журналісти, його роль там дуже своєрідна. По ідеї особисті відповідають за безпеку та секретність операцій найманців. Але насправді виходить трохи інакше.

У матеріалі вказується, що керує цією структурою якийсь Руслан Михайлов (у минулому Ахмедов), колишній оперуповноважений управління власної безпеки у поліції Петербурга та Ленобласті.

"У "Вагнері" заборонено фотографуватися на завданнях, особливо зі зброєю, але цією забороною нехтує і сам Михайлов, не кажучи вже про решту бійців. Також найманцям не можна пити і вживати наркотики — проте це залишається масовим явищем. Та й карають за провини зовсім не так суворо, як розповідає Пригожин", — з’ясували розслідувачі.

За словами журналістів у ПВК існує система штрафів, яким можна відкупитися навіть за вбивство. За приклад наводиться ситуація, яка виникла у найманців у Сирії рівно 4 роки тому.

"Один із подібних інцидентів стався 23 лютого 2019 року в розташуванні найманців "Вагнера" на газопереробному заводі "Хаян" у Сирії — цього дня там вибухнула граната. У власних документах вагнерівці називають цей об’єкт "Каракум". Внаслідок вибуху один бойовик отримав поранення", а інший, 30-річний Дмитро Дмитрієнко з позивним "Чіча", загинув на місці", — йдеться у матеріалі.

Вердикт після розгляду справи – відшкодувати збитки. Зазначається, що жодного кримінального розгляду за фактом загибелі громадянина росії не проводилося — розслідування особливого відділу нелегального військового угруповання, яке існує поза російським правовим полем, виявилося достатньо.

Звичайно, такі "серйозні" покарання ніяк не впливають на поведінку найманців і там процвітає беззаконня.

Також "Досьє", що в колективі "вагнера" мають місце конфлікти, на які "СБ" заплющує очі та проводить перевірки, лише вимагаючи від винуватця "компенсувати збитки".

"Формально найманство заборонено, тому держава ігнорує існування ПВК. У результаті за порядком у "Вагнера" стежать кілька відставних силовиків — і не дуже успішно", — йдеться у статті.

Щодо алкоголю та наркотиків, незважаючи на "сухий закон", у "вагнері" також все не надто серйозно.

"Бійці так само п’ють і вживають, а потім ще й з’ясовують стосунки в сирійській пустелі. В архіві особливого відділу ПВК виявився показовий епізод: у березні 2019 року танкісти "Вагнера" відзначали день народження під Дейр-ез-Зором. Для свята командир танка придбав на місцевому базарі три пляшки горілки, які й розпив із підлеглими. Випивши, він посварився зі своїм навідником і полоснув його чергою з автомата. Навідника було госпіталізовано з пораненням стегна", — з’ясували розслідувачі.

За приклад ситуації вже з наркотиками наводиться доповідь одного з командирів найманців.

"Чотири вагнерівці з числа командного складу, за його даними, вживали наркотичні речовини — і це в одному взводі", — пишуть журналісти, додаючи, що п’ють не лише рядові бойовики, а й командири, не боячись звільнення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пригожин визнав, що ЗСУ кришать "вагнерівців".

Також ми повідомляли про те, що з’явилося відео страти ще одного "вагнерівця", який відмовився воювати.