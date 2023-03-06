Залужний і Сирський на засіданні Ставки висловилися щодо Бахмута: що вирішили

Бахмут, як і раніше, залишається однією з найгарячіших точок фронту на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський 6 березня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ повідомили про ситуацію на різних ділянках фронту.

Особливо докладно члени Ставки розглянули ситуацію у Бахмуті. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Олександр Сирський виступили за подальше посилення позицій та продовження оборонної операції. Про це повідомляє Офіс президента.

"Оцінюючи хід оборонної операції, президент поставив питання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті", — йдеться у повідомленні.

На засіданні брали участь голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова ГУР МО Кирило Буданов, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, а також командувачі пологів військ та оперативних напрямків. Водночас учасниками засідання стали урядовці, керівники силових відомств та правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗСУ розповіли про ситуацію в Бахмуті. Українські військові не мають наміру залишати це місто і зараз залишається можливість забезпечувати їх боєприпасами, продовольством та медикаментами.