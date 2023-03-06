У ЗСУ може з’явитися можливість контрнаступу: свіжі карти боїв в Україні

Перехопивши ініціативу на початку лютого, ворог не зміг нею скористатися й українські війська мають можливість для контрнаступу

Українські військові можуть вести обмежений відхід зі складних ділянок у східній частині Бахмута, одночасно завдаючи великих втрат ворогові. Якщо окупанти захоплять Бахмут, вони зможуть продовжити наступ на Костянтинівку чи Слов’янськ, проте зіткнуться з проблемами з людьми та технікою.

Про це йдеться у спеціальному звіті Інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що наступ ворога триває як на Донеччині, так і на північ, на Луганщині. Аналітики вважають, що неминуча кульмінація атак на Бахмут і наступ на Вугледарі, що завершився, поряд з відсутністю просування на Луганщині створюють умови для контрнаступу ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог атакує на п’ятьох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському. За стуки було відбито понад 95 атак.

Карта боїв в Україні

Схід України

Війська росії продовжують наземні атаки на північний захід і південь від Кремінної. Бої йдуть у лісах Кремінній, біля Макіївки та Майданчика. Атаки ворога були відбиті в районах Білогорівки та Невського.

Карта боїв у Луганській області

У районі Бахмута українські війська можуть застосовувати обмежений відхід, але оцінювати намір відійти зарано. Ворог настає на північному сході Бахмута, і 5 березня просунувся до залізничної станції Ступки. Українська оборона Бахмута залишається стратегічно надійною, зазначають аналітики з огляду на завдання росіянам серйозних втрат. Українська оборона може змусити ворога вести бій у місті, що може повторити для військ рф ситуацію з Сєвєродонецьком та Лисичанськом, коли відхід з боєм українських військових фактично поклав край російському наступу влітку.

"В українських сил, ймовірно, буде можливість перехопити ініціативу на полі бою і почати контрнаступ, коли російські зусилля навколо Бахмута досягнуть кульмінації або до або після взяття міста", — вважають аналітики, припускаючи, що після зниження активності на цій ділянці у ворога не вистачить сил розпочати нову операцію. За даними DeepState, у ворога є успіхи у Забахмутці. Бої продовжуються на північній, східній, південній стороні Бахмута. Атаки були відбиті у Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Івановського на Донеччині.

Російські окупанти продовжують наземні удари в районі Авдіївки та заходу Донеччини. На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти провели безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Побєда та Мар’їнка Донецької області. Ворог міг просунутися у районі Невельського. Бої тривають у Мар’їнці та біля Перемоги. Наміри росіян щодо Вугледара неокреслені. Незрозуміло, чи буде поновлено наступ. На думку експертів, просування в цьому районі є достатнім для підтримки інших операцій малоймовірним.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

За даними Генштабу ЗСУ, противник намагається створити умови для наступу на Херсонщині та Запоріжжі. Ознаки підготовки аналітики не зафіксували. Триває обстріл. Постраждали понад 40 населених пунктів.

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

Лінія фронту у Запорізькій області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна може провести успішний контрнаступ наприкінці весни — на початку літа. Зламати бойовий дух ворога може навіть кілька вдалих ударів.