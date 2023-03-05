Захід зробив недостатньо: британський генерал розповів, чи зможе Україна провести успішний наступ

Генерал каже, що зламати бойовий дух росіян можна і без розгрому окупаційної армії.

Захід доклав недостатньо зусиль, щоб забезпечити перемогу України у війні, яку розпочала росія, проте ЗСУ все ще можуть провести успішний контрнаступ.

Таку думку висловив колишній глава Генштабу Великобританії генерал Річард Даннат в ефірі Sky News. Він також закликав західні країни посилити свою допомогу, щоб війна була завершена у 2023 році.

"Відверто кажучи, я вважаю, що ми зробили замало", — сказав він.

За його словами, наприкінці весни чи на початку літа Україна може провести успішний контрнаступ, за умови якщо його буде добре сплановано, а партнери нададуть необхідну ЗСУ кількість зброї та боєприпасів.

Даннат підкреслив, що він не єдиний, хто впевнений, що кілька потужних ударів по російських позиціях зможуть завдати достатніх збитків окупантам, щоб остаточно зламати їхній бойовий дух.

При цьому генерал не виключав, що успішний наступ української армії також може покласти край владі диктатора володимира путіна, якого можуть вигнати з кремля.

"Якщо це не буде путін і кремль, то хто? Ну, чесно кажучи, я не знаю відповіді на це питання. Але я б сказав, що, на мою думку, група людей, група лідерів, які найбільше незадоволені в росії на цей момент, — це вищий генералітет", — додав він.

Як повідомлялося раніше, представник Пентагону Колін Каль раніше припустив, що війна може затягтися. За його прогнозом, бойові дії можуть тривати від шести місяців до трьох років.

Подібні побоювання висловила і міністр армії США Крістін Вормут, яка припустила, що війна закінчиться цього чи наступного року.