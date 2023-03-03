Буданов розповів, коли Україна та росія зійдуться у вирішальній битві

Глава розвідки України прогнозує, що вирішальна битва відбудеться вже незабаром.

Війна росії проти України наближається до своєї вирішальної стадії, а головна битва, яка визначить її хід, відбудеться вже цієї весни.

Як розповів у коментарі USA TODAY начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов, до кінця сезону в окупантів закінчаться військові інструменти для досягнення перемоги.

"росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати", — розповів він.

Це, зазначає Буданов, змусило кремль змінювати ланцюжок військового командування. За його словами, саме навесні відбудеться вирішальна битва, яка "стане останньою перед закінченням війни".

Водночас він не став пояснювати, на чому ґрунтується його прогноз.

Як повідомлялося раніше, представник Пентагону Колін Каль раніше припустив, що війна може затягтися. За його прогнозом, бойові дії можуть тривати від шести місяців до трьох років.

Подібні побоювання висловила і міністр армії США Крістін Вормут, яка припустила, що війна закінчиться цього чи наступного року.