Війна росії проти України може тривати три роки: прогноз Пентагону

У США не виключили, що війна затягнеться

У США не виключають, що російське вторгнення в Україну може затягтися на кілька років, проте не можна виключати і завершення війни через пів року.

Про це повідомив представник оборонного відомства США Колін Каль під час слухань у нижній палаті Конгресу у вівторок 29 лютого.

"Ми не знаємо траєкторію розвитку конфлікту. Війна може закінчитися через шість місяців, а може, через два чи три роки", — сказав він.

При цьому він додав, що зброя, яка передається українським захисникам від США, була використана за призначенням і жодних ознак нецільового застосування не було виявлено.

Крім того, Каль додав, що Київ запитував у Вашингтона до 128 винищувачів 4-го покоління, хоча США вважають, що 50-80 літаків американського виробництва було б достатньо.

Він зазначив, що в такому разі виробництво нових F-16 для України зайняло б від трьох до шести років, а ось постачання старих моделей могло б зайняти від півтора до двох років.

Нагадаємо, раніше голова ГУР МО Кирило Буданов порівняв війну в Україні з футбольним матчем і зазначив, що "рахунок" поки що 1:1, а вже йде 70-та хвилина "матчу".