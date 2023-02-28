Война россии против Украины может продолжаться три года: прогноз Пентагона

В США не исключили, что война затянется

В США не исключают, что российское вторжение в Украину может затянуться на несколько лет, однако нельзя исключать и завершения войны через полгода.

Об этом сообщил представитель оборонного ведомства США Колин Каль во время слушаний в нижней палате Конгресса во вторник 28 февраля.

"Мы не знаем траекторию развития конфликта. Война может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года", — сказал он.

При этом он добавил, что оружие, которое передается украинским защитникам от США, было использовано по назначению и никаких признаков нецелевого применения обнаружено не было.

Кроме того, Каль добавил, что Киев запрашивал у Вашингтона до 128 истребителей 4-го поколения, хотя в США считают, что 50-80 самолетов американского производства было бы достаточно.

Он отметил, что в таком случае производство новых F-16 для Украины заняло бы от трех до шести лет, а вот поставка старых моделей могла бы занять от полутора до двух лет.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов сравнил войну в Украине с футбольным матчем и отметил, что "счет" пока 1:1, а уже идет 70-я минута "матча".