Когда закончится война? Буданов ответил сравнением с футбольным матчем

Главный разведчик страны не считает себя "прогнозистом", подчеркивая, что только делает выводы из имеющихся данных

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает: если бы нынешнюю войну можно было сравнить с футбольным матчем, то сейчас шла бы 70-я минута спортивного противостояния. При этом он не озвучивает возможные сроки окончания боевых действий, но подчеркивает: первая фаза завершится выходом украинских военных на государственную границу 1991 года.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Forbes Украина". По мнению разведчика, условный "счет", который можно было бы прописать такому военному "матчу", был бы сейчас "1:1", однако он все равно должен завершиться победой украинского народа.

Переломным моментом полномасштабной войны Буданов считает бои, которые начнутся с середины весны и продолжатся до ее завершения. Он называет их решающими, при этом не озвучивая, где именно они могут развернуться.

"У нас условие одно — выйти на админграницы 1991 года, все остальное будем решать потом", — говорит он о том, от чего будет зависеть завершение войны с россией.

Никаких конкретных временных рамок по приближению победы глава ГУР не озвучивает. При этом "футбольные" параллели все же себе позволяет.

"Я могу вам ответить исключительно, как она [война] закончится. Закончится первой фазой для нас – выход на админграницу. Но поскольку мы проговорили с вами, что сейчас 1:1 и 70 минута матча, сделайте хронометрическую параллель", — резюмировал Буданов.

Напомним, что ранее Буданов высказал предположение о предполагаемых временных рамках возвращения Крыма в состав Украины. По его мнению, это может произойти осенью 2023 года. В Офисе президента прокомментировали такие прогнозы и выразили свое отношение к словам Буданова.