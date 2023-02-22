Укр

Когда закончится война? Буданов ответил сравнением с футбольным матчем

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Буданов убежден, что большая часть войны уже преодолена Новость обновлена 22 февраля 2023, 12:08
Буданов убежден, что большая часть войны уже преодолена. Фото Коллаж "Телеграфа"

Главный разведчик страны не считает себя "прогнозистом", подчеркивая, что только делает выводы из имеющихся данных

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает: если бы нынешнюю войну можно было сравнить с футбольным матчем, то сейчас шла бы 70-я минута спортивного противостояния. При этом он не озвучивает возможные сроки окончания боевых действий, но подчеркивает: первая фаза завершится выходом украинских военных на государственную границу 1991 года.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Forbes Украина". По мнению разведчика, условный "счет", который можно было бы прописать такому военному "матчу", был бы сейчас "1:1", однако он все равно должен завершиться победой украинского народа.

Переломным моментом полномасштабной войны Буданов считает бои, которые начнутся с середины весны и продолжатся до ее завершения. Он называет их решающими, при этом не озвучивая, где именно они могут развернуться.

"У нас условие одно — выйти на админграницы 1991 года, все остальное будем решать потом", — говорит он о том, от чего будет зависеть завершение войны с россией.

Никаких конкретных временных рамок по приближению победы глава ГУР не озвучивает. При этом "футбольные" параллели все же себе позволяет.

"Я могу вам ответить исключительно, как она [война] закончится. Закончится первой фазой для нас – выход на админграницу. Но поскольку мы проговорили с вами, что сейчас 1:1 и 70 минута матча, сделайте хронометрическую параллель", — резюмировал Буданов.

Напомним, что ранее Буданов высказал предположение о предполагаемых временных рамках возвращения Крыма в состав Украины. По его мнению, это может произойти осенью 2023 года. В Офисе президента прокомментировали такие прогнозы и выразили свое отношение к словам Буданова.

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#Бои #Разведка #Победа #ГУР #Кирилл Буданов