Есть четыре сценария: журналист рассказал, в какой реальности будут жить украинцы следующие 20 лет (видео)

Во многом исход войны будет зависеть от того, вступит ли Украина в НАТО

Война россии против Украины может быть завершена по четырем сценариям, однако ряд из них предполагают, что возобновление боевых действия рано или поздно случится.

Об этом рассказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в эфире программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

По его словам, в настоящее время никто не знает как закончится война, а вариантов есть сразу четыре.

Портников отметил, что первым вариантом является выход ВСУ на государственные границы 1991 года и вступление в НАТО, что будет означать мир до тех пор, пока в кремле и Китае не будут готовы до конфликта с Альянсом с применением ядерного оружия.

"Я думаю, что этого может и не случиться. Они могут никогда на такое не решиться", — отметил он.

Второй вариант, по его словам, заключается в выходе на границы, но без вступления в НАТО, что будет значить возобновление войны в будущем.

Третий сценарий заключается в том, что ВСУ не выйдут на границы, но Украина вступит в Альянс. Журналист говорит, что в таком случае Киев будет пытаться решить территориальные вопросы мирным путем, однако результата он может тоже не достичь никогда.

Последний вариант заключается в том, что Украина не вернет территории в рамках международно признанных границ и не вступит в НАТО. В таком случае, отметил он, война возобновится в обозримом будущем.

"Надо четко понимать, что как бы не закончилась война, любая линия на которую выйдут ВСУ… для россии будет демаркационной линией. Она не признает государственных границ Украины ни в коем случае. Не будет никакого соглашения по этому поводу", — сказал он.

Портников добавил, что это и является той реальностью, в которой украинцам придется жить в следующие 20-25 лет. При том, будут ли они мирными зависит лишь от того, станет ли Украина членом НАТО.

Как сообщалось ранее, министр обороны Алексей Резников недавно заявил, что Украина уже де-юре является частью Альянса, а теперь делает все необходимое, чтобы это произошло и де-факто.