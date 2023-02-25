Є чотири сценарії: журналіст розповів, у якій реальності житимуть українці наступні 20 років (відео)

Багато в чому результат війни залежатиме від того, чи вступить Україна до НАТО

Війна Росії проти України може бути завершена за чотирма сценаріями, проте низка з них припускають, що відновлення бойових дій рано чи пізно відбудеться.

Про це розповів український журналіст та політичний оглядач Віталій Портніков в ефірі програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

За його словами, наразі ніхто не знає, як закінчиться війна, а варіантів є одразу чотири.

Портніков зазначив, що першим варіантом є вихід ЗСУ на державні кордони 1991 року та вступ до НАТО, що означатиме мир доти, доки у кремлі та Китаї не будуть готові до конфлікту з Альянсом із застосуванням ядерної зброї.

"Я думаю, що цього може і не статися. Вони можуть ніколи на таке не зважитися", — зазначив він.

Другий варіант, за його словами, полягає у виході на кордони, але без вступу до НАТО, що означатиме відновлення війни в майбутньому.

Третій сценарій полягає в тому, що ЗСУ не вийдуть на кордони, але Україна вступить до Альянсу. Журналіст каже, що у такому разі Київ намагатиметься вирішити територіальні питання мирним шляхом, проте результату він може також не досягти ніколи.

Останній варіант полягає в тому, що Україна не поверне території в рамках міжнародно визнаних кордонів і не вступить до НАТО. У такому разі, зазначив він, війна відновиться в найближчому майбутньому.

"Треба чітко розуміти, що як би не закінчилася війна, будь-яка лінія на яку вийдуть ЗСУ... для росії буде демаркаційною лінією. Вона не визнає державних кордонів України в жодному разі. Не буде жодної угоди з цього приводу", — сказав він.

Портніков додав, що це і є тією реальністю, в якій українцям доведеться жити у наступні 20-25 років. При тому, чи будуть вони мирними, залежить лише від того, чи стане Україна членом НАТО.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Олексій Резніков нещодавно заявив, що Україна вже де-юре є частиною Альянсу, а тепер робить все необхідне, щоб це сталося і де-факто.