Україна де-факто вступила до НАТО — заява Резнікова

Міністр оборони України зустрівся із генсеком НАТО

Україна вже де-факто стала членом Північноатлантичного Альянсу і зараз ведуться роботи, щоб це сталося і де-юре.

Про це повідомив голова Міністерства оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Резніков повідомив, що подякував генсеку Альянсу за послідовну підтримку України.

"НАТО оголосило росію найбільш значущою та прямою загрозою. Поки наші воїни захищають мир у Європі, Україна де-факто вступила до НАТО. Я роблю все, щоб це сталося де-юре", — додав він.

Зустріч Резнікова та Столтенберга відбулася після нової зустрічі у форматі "Рамштайн", участь у якій взяли представники понад 50 країн світу.

За підсумками засідання глава оборонного відомства США Ллойд Остін заявив, що партнери роблять все можливе, щоб забезпечити українську армію озброєнням у стислий термін, оскільки навесні для неї відкриється вікно можливостей. А ось щодо перспективи передачі Збройним силам України бойової авіації західного зразка, то з цим поки що доведеться почекати.