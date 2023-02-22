Коли закінчиться війна? Буданов відповів порівнянням із футбольним матчем

Головний розвідник країни не вважає себе "прогнозистом", підкреслюючи, що лише робить висновки із даних, які має

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що аби нинішню війну можна було порівняти із футбольним матчем, то наразі б тривала 70-а хвилина спортивного протистояння. При цьому він не озвучує ймовірні терміни закінчення бойових дій, але підкреслює: перша фаза завершиться виходом українських військових на адміністративні кордони 1991 року.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Forbes Україна". На думку розвідника, умовний "рахунок", який би можна було прописати такому військовому "матчу", був би наразі "1:1", однак він все одно має завершитися перемогою українського народу.

Переломним моментом повномасштабної війни Буданов вважає бої, які почнуться із середини весни і триватимуть до її завершення. Він називає їх вирішальними, при цьому не озвучуючи, де саме вони можуть розгорнутися.

"У нас умова одна — вийти на адмінкордони 1991 року, все інше вирішуватимемо потім", — говорить він про те, від чого залежатиме завершення війни із росією.

Жодних конкретних часових рамок щодо наближення перемоги очільник ГУР не озвучує. При цьому "футбольні" паралелі все ж собі дозволяє.

"Я можу вам відповісти виключно, як вона [війна] закінчиться. Закінчиться першою фазою для нас – вихід на адмінкордон. Але оскільки ми проговорили з вами, що зараз 1:1 і 70-а хвилина матчу, зробіть хронометричну паралель", — резюмував Буданов.

Нагадаємо, що раніше Буданов висловив припущення щодо ймовірних часових рамок повернення Криму до складу України. На його думку, це може статися вже восени 2023 року. В Офісі президента прокоментували такі прогнози і висловили власне ставлення до слів Буданова.