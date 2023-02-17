Коли закінчиться війна з росією: аналітик назвав рік, і це не 2023

Цього року Україна матиме всі шанси

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко після прогнозу щодо дати початку чергового масштабного російського наступу висловив свою думку і щодо того, коли він очікує закінчення війни.

Своїм прогнозом він поділився в інтерв’ю "Орестократії".

За його словами, він не очікує закінчення війни в Україні цього року, а бойові дії триватимуть і 2024 року.

"Але у 2024 році буде справді вже завершальна фаза — це звільнення тимчасово окупованого півострова Крим, а також Луганщини та Донеччини, окупованих у 2014 році", — прогнозує Коваленко.

Експерт зазначає, що вищезазначений етап буде найскладнішим, але він "матиме всі шанси" і буде завершений 2024 року.

"Тому, що в цей період росія технічно та ресурсно буде настільки виснажена, що вона не зможе утримувати навіть ці ділянки в обороні. Навіть якщо ми говоримо про настільки складну ділянку для звільнення, як Крим", каже Коваленко додаючи, що до кінця війни ЗСУ будуть вже зовсім іншою армією на відміну від 23 лютого 2022 року.

"Ми взагалі не впізнаємо ці Збройні сили", — вважає він

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що секретар РНБО Олексій Данілов назвав дати нового масштабного удару Росії.

Також ми повідомляли, що аналітики у США назвали три сценарії кінця війни в Україні.