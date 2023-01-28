Аналітики в США назвали три сценарії кінця війни в Україні: озвучено ризики кожного

Війна в Україні не закінчиться абсолютною перемогою ані України, ані росії

Американські дослідники вважають, що жодна з країн, маючи на увазі Україну та росію, не переможе повністю у цій війні. Аналітики також зазначають, що Україна не націлена на цю абсолютну перемогу, оскільки хоче лише повернути свої території, не знищуючи росію.

Про це сказано у звіті Американського дослідницького центру RAND Сorporation. Заяви путіна про мобілізацію перекрили успіхи звільнення Харківської та Херсонської областей та стали нагадуванням, що війна далека від завершення.

У грудні минулого року Україна мала і зараз має бойовий імпульс — країна націлена воювати доти, доки не звільнить усі землі від росіян. У цьому випадку ризики застосування ядерної зброї росією або початку війни з НАТО залишаться під контролем. Розгромленій росії доведеться дати Україні спокій і виплатити компенсацію за збитки. Однак, як свідчить досвід минулих війн, такий оптимістичний сценарій є малоймовірним.

Також американські аналітики запропонували три можливі сценарії закінчення російської війни в Україні: абсолютна перемога, перемир’я та політичне врегулювання.

Сценарій абсолютної перемоги

Якщо одна з країн зуміє здобути беззаперечну перемогу, то, згідно з практикою, переможець має право встановити в поваленій країні нове керівництво, а також окупувати території ворога. Яскравий приклад – Друга світова війна. Але у війні росії з Україною такий результат є малоймовірним, адже наша країна ніколи не заявляла про бажання захопити росію.

"Україна ніколи офіційно не заявляла про намір, і навіть якщо вона повернеться до своїх кордонів у 1991 році, росія все ще зможе завдавати ударів за допомогою флоту та авіації, які не сильно постраждали на війні", — пишуть експерти.

Аналітики впевнені, що жодна з країн не зможе здобути абсолютну перемогу у цій війні. Тому, швидше за все, країни дійдуть мирних переговорів. Цей крок вимагає від обох країн прийняти певний ризик того, що умови миру можуть бути порушені.

"Навіть відносний "програвший" у війні збереже можливість погрожувати іншій стороні", — пишуть аналітики.

Сценарій перемир’я та дипломатичний сценарій

Якщо росія та Україна ухвалять рішення сісти за стіл переговорів, то це заморозить лінію фронту, а також зупинить бойові дії. Росія припинить спроби захопити нові території, але й Україні в такому разі доведеться відмовитися від контрнаступів та звільнення своїх земель.

Припиняться удари по українських містах та інфраструктурі, але вже захоплені території залишаться під владою росії. І щоб повернути свої землі назад, доведеться застосовувати дипломатичний, політичний та економічний шляхи, а не військовий. Торгівля між країнами буде зведена до мінімуму, а кордони більшою мірою залишаться закритими.

Примітка: RAND — авторитетний дослідницький центр у США, але ще з часів нападу рф на Грузію в 2008 році він підозрюється в роботі на росію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що армія росії готується до двох сценаріїв ведення війни в Україні, вважають зарубіжні аналітики. Ворог може спробувати захопити Донецьку чи Луганську області.