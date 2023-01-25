Є два сценарії: астролог відповіла, що допоможе Україні швидше виграти війну

За прогнозами Яни Тимощук, у рф є план з "обнулення" територій нашої країни

Більшість експертів у галузі астрології вважають, що воєнні дії в Україні завершаться вже у 2023 році. А ось астролог Яна Тимощук назвала ще одну дату, якщо все піде за песимістичнішим сценарієм.

В інтерв’ю виданню unian астролог заявила, що війна з росією може затягтися до 2025 року. По оптимістичному прогнозу – може й раніше. В обох випадках все закінчиться перемогою нашої країни над окупантом.

Також Яна Тимощук наголосила, що для якнайшвидшої перемоги України потрібна зброя, але зараз ми не отримуємо її у тих кількостях, які потрібні для боротьби з російською агресією.

"Ленд-ліз поки не діє. До того ж у росії є плани щодо "обнулення" наших територій. Тобто їм байдуже людські життя, у них у пріоритеті — повна зачистка. Щоб протистояти їм, повторюся ще раз, нам потрібна зброя. Карти показують, що допомога може надійти протягом трьох місяців. Випадає і карта "Сонце", яка свідчить про те, що ми зможемо вистояти та перемогти", — сказала астролог.

Раніше про перемогу України над росією заявила таролог Ірина Клевер. Нагадаємо, що український таролог Олена Бюн розповіла, що взимку ЗСУ продовжать контрнаступ. У цей період на окупантів чекають провали.