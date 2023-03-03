Війна та гроші: чи підуть російські олігархи проти путіна

Як російські олігархи можуть зупинити війну в Україні, "Телеграфу" розповіли економічні експерти

Російська агресія проти України серйозно вдарила по олігархах країни-агресора, які за рік втратили десятки мільярдів доларів. Пара обурення почала все частіше вириватися. Так, російський олігарх Олег Дерипаска на Красноярському форумі заявив, що "пора припинити мріяти про якесь особливе місце рф у світі — і зайнятися своїми справами". На його думку, кількість чиновників та силовиків потрібно скоротити у кілька разів.

Економічні експерти розповіли "Телеграфу", про що свідчать такі заяви і що можуть зробити російські олігархи, щоб зупинити війну, яка вбиває, зокрема, їхні статки та їхню країну.

Олігархи можуть домовитися

Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко називає Дерипаску одним із найпрагматичніших російських олігархів.

"Він чудово розуміє, що ця війна вбиває не тільки економіку, а й майбутнє росії. З цієї причини намагається якось достукатися до Кремля. Переконати припинити війну. Чи вдасться — сказати складно. Але саме Дерипаска, згідно з різними джерелами, рік тому був одним із організаторів Стамбульської зустрічі, коли у березні-квітні 2022-го були переговори між Україною та Росією. Зараз бачимо нову спробу Дерипаски переконати Кремль у необхідності переговорів. Без ультиматумів та "нових реалій". З усвідомленням, що доведеться заплатити за завдану шкоду, за злочини путінського режиму", — пояснює експерт.

На думку Олександра Охріменка, якщо українські та російські олігархи (можливо, із залученням представників інших країн) домовляться (а такі переговори, запевняє економіст, неофіційно велися та ведуться) – війна може припинитися. З тієї простої причини пояснює експерт, що головну роль у війні завжди грають гроші.

Олег Дерипаска намагається переконати Кремль у необхідності переговорів

"Ідеологія та гасла, як правило, лише прикривають справжні мотиви. Наголошую, якщо домовляться олігархи – можливий реальний компроміс, який задовольнить усіх, але однозначно зафіксує перемогу України, – каже Олександр Охріменко. – Щодо ситуації в економіці країни-агресора, там все закрито. І навіть Росстат зробив із раніше загальнодоступної інформації держтаємницю. Є дані Міністерства фінансів про виконання федерального бюджету за січень-лютий. Там дефіцит у майже 4 трильйони рублів. На весь 2023 рік планувався дефіцит у 3 трлн руб. Як бачимо — тут уже все "з перевиконанням". І це лише федеральний бюджет".

За рештою показників як би все нормально. Але ж ми розуміємо, пояснює експерт, як працює зараз російська статистика – у дусі пропаганди, що "все йде за планом".

"Треба враховувати, — акцентує Олександр Охріменко, — що багато показників просто не оприлюднюються. Наприклад, зовнішня торгівля показується в урізаному вигляді і з дуже великим запізненням. Відповідно — дуже складно зрозуміти, скільки рф насправді втратила, зокрема через запровадження санкцій".

Люди з великими грошима можуть усунути "яструбів"

Головний економіст, керівник з економічних реформ Офісу простих рішень та результатів Ярослав Романчук міркує так:

"Кремль віддає накази не тільки генералам, а й бізнесу. Тільки останньому – для дій не на військовому, а на комерційному фронті. Дерипаска є кров’ю і плоттю цієї російської системи. Вона його вигодувала, збагатила. Але коли настав час виймати з кишені шалені гроші, коли є перспектива втрати ще більшої, ніж втрачено вже за рік, частини бізнесу, зв’язків, контрактів, коли існує ймовірність просто опинитися в якийсь момент "на вилах" разом з путіним та його кодлом, Дерипаска намагається зупинити згубну для всіх війну. Йому хочеться пожити в іншій – нормальній – реальності, і він починає говорити ті самі реалістичні речі, від яких відвернувся путінський режим. Намагається, як мінімум, зробити крок у бік від цієї банди, яка розв'язала і продовжує війну, яка проповідує новий нацизм – рашизм".

За словами експерта, виходить дещо незграбно, без якихось серйозних планів, організаційних заходів. Але тим не менш…

"І як Гіркін-Стрілков, що атакує генералів, Дерипаска починає атакувати політиків і чиновників — правлячу кліку, даючи зрозуміти, що треба займатися власне росією, а не мріяти про світове панування і намагатися захопити нові території. Звучить це так, ніби в концтаборі запропонували змінити якусь інфраструктуру, бо короїд завівся. А суть концтабору залишити. Але навіть такий випад — це вже щось", — вважає Ярослав Романчук. — Якщо це не прояв якогось організаційного рішення, яке вже дозріло у певній частині російської бізнес-спільноти, то такий крок може зробити Дерипаску мішенню для кремлівської пропаганди. І заклювати його можуть набагато раніше, аніж путін вирушить на концерт до кобзона".

На думку експерта, всередині олігархії рф явно зріє невдоволення.

"Люди, які мали десятки мільярдів доларів, їздили відпочивати куди завгодно і коли завгодно, мали фактично райське життя на землі, раптом через абсолютну дурість путіна та його поплічників, через маячню та мрії, невігластво, тупість, що в результаті вилилося в агресивну війну, — втратили дуже багато. І можуть втратити все, — підкреслює Ярослав Романчук. — Спочатку вони були здивовані, в шоку. Але коли протягом першого року шок трохи пройшов, при цьому стало ясно, що путін не має наміру зупинятися, олігархи, схоже, вирішили шукати якусь стратегію виходу. Можливо, кожен по-своєму. Можливо, кооперуючись. Грошей у них все ще чимало. А люди з великими грошима можуть усунути "яструбів". Принцип "якщо не можна когось вбити за мільйон, то можна вбити за мільярд" ніхто не скасовував. І якщо росолігархи наважаться, то проблему фізичного існування людей, які керують цією війною, вони зможуть швидко вирішити навіть без участі спеців із США або Ізраїлю".