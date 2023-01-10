Колосальні збитки: російські олігархи за рік втратили десятки мільярдів доларів

Російські мільярдери значно збідніли

Жорсткі санкції проти росії з боку західних країн не лише вдарили по економіці країни, а й змусили багатьох мільярдерів стати помітно біднішими.

Видання Forbes підрахувало, що якщо у 2021 році таких у росії налічувалося 123, то тепер їх залишилося лише 88.

Власник металургійних підприємств "Северсталь", "Севергруп", Nordgold та "Алгоритм" Олексій Мордашов найбільше постраждав через санкції Євросоюзу, який заборонив імпорт виробів із сталі та заліза. Крім того, він був внесений до списку санкцій США. Все це призвело до того, що за рік підприємець втратив 11,1 мільярда доларів, проте його статки все ще оцінюються в $18,4 млрд.

Олексій Мордашов

Засновниця маркетплейсу Wildberries Тетяна Бакальчук за рік збідніла більш ніж удвічі. Збиток у розмірі 8,3 мільярда доларів залишив її зі статком в 4,7 млрд. Попри це вона залишається найбагатшою підприємницею росії.

Тетяна Бакальчук

Мільярдер Олег Тіньков після початку вторгнення в Україну продав свою частку акцій (35,1%) TCS Group (основний актив — Тінькофф Банк) за орієнтовно 260 мільйонів доларів, що помітно вдарило по його добробуту. За оцінкою Forbes за рік він втратив $5,9 млрд, після чого його добробут опустився до позначки $0,87 млрд.

Олег Тіньков

Роман Абрамович також сильно постраждав від санкцій з боку Великобританії, ЄС, Канади та Австралії. Зокрема, на острові Джерсі було заблоковано його активи на $7 мільярдів, а через санкції його позбавили прибутку за продаж футбольного клубу "Челсі". За оцінками за рік він втратив 5,6 мільярда, залишившись з майном на 8,7 млрд доларів.

Роман Абрамович

Власник "Лукойлу", який за рік втратив 39% вартості, Вагіт Алекперов через санкції Австралії та Великобританії був змушений піти з посади президента компанії. Таким чином, за рік його статки знизилися на 5,1 мільярда до 21 мільярда доларів.

Вагіт Алекперов

Крім них у топ-10 увійшли віцепрезидент "Лукойлу" Леонід Федун, засновник гурту "Ренова" Віктор Вексельберг, олігарх Геннадій Тимченко та його партнер Леонід Міхельсон, а також власник "Російської мідної компанії" Ігор Алтушкін.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено аналогічний список для найбагатших людей України. За 2022 рік лише двом із них вдалося збільшити добробут.