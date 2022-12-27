Рус

Збільшити статки вдалося лише двом: Forbes розповів, скільки найбагатші українці втратили за рік війни

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
765
Чимало вітчизняних бізнесменів мають серйозні втрати через війну Новина оновлена 27 грудня 2022, 11:44
Чимало вітчизняних бізнесменів мають серйозні втрати через війну. Фото Колаж "Телеграфа"

Цього разу офіційний список складається лише з двадцяти, а не традиційної сотні людей

Слідом за щорічним рейтингом найзаможніших людей світу ситуацію зі статками вирішили проаналізувати і в Україні. Як зазначає видання "Forbes Україна", повномасштабне вторгнення росії серйозно вдарило по кишенях багатьох вітчизняних підприємців. Збільшити статки попри війну вдалося всього двом особам — очільнику "Укрнафтобуріння" Віталію Хомутиннику та голові IT-компанії SoftServe Тарасу Кіцмею.

Повний рейтинг багатіїв-українців опублікований на сайті видання. Зазначимо, що цьогоріч аналітики досліджували доходи і витрати 129 бізнесменів, однак в кінцевий список увійшло всього 20 громадян.

Найбагатшим українцем усе ще вважається бізнесмен Рінат Ахметов, який володіє ДТЕК та металургійною компанією "Метінвест". Йому вдалося зберегти своє місце в рейтингу навіть попри втрату серйозної частки бізнесу, що знаходилася у нині розбитому та окупованому рф Маріуполі. Однак втрати його досить відчутні — із 13,7 млрд доларів у лютому до 4,4 млрд у грудні.

Також у першу трійку увійшли два IT-спеціалісти з компанії Grammarly: Максим Литвин та Олексій Шевченко (статок кожного — по 2,3 млрд доларів).

На четвертому місці знаходиться Віктор Пінчук, статки якого зменшилися із 2,6 млрд до 2,2 млрд доларів, на п'ятому — Костянтин Жеваго із 1,4 млрд (проти лютневих 2,1 млрд).

Шосте місце — за подружжям Галини та Олександра Герег, яке збідніло з "довоєнних" 1,8 млрд доларів до 1,2 млрд наприкінці 2022 року.

Зазначимо і те, що п'ятий президент України Петро Порошенко за воєнний 2022 рік остаточно втратив звання мільярдера. Наразі його статки оцінюють у 730 млн доларів. У лютому ж їхня сукупність наближалася до 1,6 млрд доларів.

Найбагатші люди України 2022
Перша десятка українського Forbes
Найбагатші люди України 2022
Друга десятка українського Forbes

Додамо, що у рейтинг не були включені кілька бізнесменів, які втратили можливість називатися українцями із різних причин — це і позбавлення громадянства, і зрада Батьківщини тощо.

Найбагатші люди України 2022
Список тих, чиї статки не оцінювалися

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував рейтинг найбагатших спортсменів світу. Першу десятку очолив футболіст Ліонель Мессі із загальною річною оплатою у розмірі 130 млн доларів.

Теги:
#Forbes #Рейтинг #Гроші #Рінат Ахметов #Найбагатші