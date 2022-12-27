Збільшити статки вдалося лише двом: Forbes розповів, скільки найбагатші українці втратили за рік війни

Цього разу офіційний список складається лише з двадцяти, а не традиційної сотні людей

Слідом за щорічним рейтингом найзаможніших людей світу ситуацію зі статками вирішили проаналізувати і в Україні. Як зазначає видання "Forbes Україна", повномасштабне вторгнення росії серйозно вдарило по кишенях багатьох вітчизняних підприємців. Збільшити статки попри війну вдалося всього двом особам — очільнику "Укрнафтобуріння" Віталію Хомутиннику та голові IT-компанії SoftServe Тарасу Кіцмею.

Повний рейтинг багатіїв-українців опублікований на сайті видання. Зазначимо, що цьогоріч аналітики досліджували доходи і витрати 129 бізнесменів, однак в кінцевий список увійшло всього 20 громадян.

Найбагатшим українцем усе ще вважається бізнесмен Рінат Ахметов, який володіє ДТЕК та металургійною компанією "Метінвест". Йому вдалося зберегти своє місце в рейтингу навіть попри втрату серйозної частки бізнесу, що знаходилася у нині розбитому та окупованому рф Маріуполі. Однак втрати його досить відчутні — із 13,7 млрд доларів у лютому до 4,4 млрд у грудні.

Також у першу трійку увійшли два IT-спеціалісти з компанії Grammarly: Максим Литвин та Олексій Шевченко (статок кожного — по 2,3 млрд доларів).

На четвертому місці знаходиться Віктор Пінчук, статки якого зменшилися із 2,6 млрд до 2,2 млрд доларів, на п'ятому — Костянтин Жеваго із 1,4 млрд (проти лютневих 2,1 млрд).

Шосте місце — за подружжям Галини та Олександра Герег, яке збідніло з "довоєнних" 1,8 млрд доларів до 1,2 млрд наприкінці 2022 року.

Зазначимо і те, що п'ятий президент України Петро Порошенко за воєнний 2022 рік остаточно втратив звання мільярдера. Наразі його статки оцінюють у 730 млн доларів. У лютому ж їхня сукупність наближалася до 1,6 млрд доларів.

Перша десятка українського Forbes

Друга десятка українського Forbes

Додамо, що у рейтинг не були включені кілька бізнесменів, які втратили можливість називатися українцями із різних причин — це і позбавлення громадянства, і зрада Батьківщини тощо.

Список тих, чиї статки не оцінювалися

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував рейтинг найбагатших спортсменів світу. Першу десятку очолив футболіст Ліонель Мессі із загальною річною оплатою у розмірі 130 млн доларів.