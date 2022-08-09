Ахметов у 2021 році заробив на півсотні "Байрактарів": що відомо про доходи мільярдера

На свій річний прибуток бізнесмен може оснастити ЗСУ 50 Байрактарами

Дещо менше 2 мільярдів гривень податків заплатив як фізична особа найбагатший українець, власник СКМ Рінат Ахметов. Йдеться про 1,77 млрд платежів з податку на доходи фізичних осіб та військовий збір з доходів за 2021 рік.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на прес-службу бізнесмена.

Як підрахував "Телеграф", оскільки податок на доходи фізосіб в Україні становить 18%, а військовий збір – 1,5%, то загальний розмір особистого доходу Ріната Ахметова складає близько 9,1 млрд. грн.

Якщо перевести це у вартість ударних безпілотних літальних комплексів ударного типу "Байрактар", які перебувають на озброєнні ЗСУ – 5 мільйонів доларів за одиницю або близько 180 мільйонів гривень за курсом НБУ, бізнесмен може купити для армії близько 50 ударних дронів.

Точна кількість БПЛА даного типу, які перебувають на озброєнні Збройних сил України, невідома, але явно не більша за ті 50, які можна купити на особистий дохід найбагатшого українця.

При цьому стан Ріната Ахметова в 2022 році за оцінками "Форбс" знизився на ⅔ через російську агресію, тому він навіть змушений був піти з медіабізнесу.

До речі, виробляти "Байрактари" планується безпосередньо в Україні — посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар повідомив, що виробник Baykar Makina вже придбала земельну ділянку під будівництво заводу та розробила його проект.