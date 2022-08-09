Ахметов в 2021 году заработал на полсотни "Байрактаров": что известно о доходах миллиардера

На свой годовой доход бизнесмен может оснастить ВСУ 50 Байрактарами

Немногим менее 2 миллиардов гривен налогов заплатил в качестве физического лица самый богатый украинец, владелец СКМ Ринат Ахметов. Речь идет о 1,77 млрд платежей по налогу на доходы физических лиц и военному сбору с доходов за 2021 год.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.

Как подсчитал "Телеграф", поскольку налог на доходы физлиц в Украине составляет 18%, а военный сбор – 1,5%, то общий размер личного дохода Рината Ахметова составляет порядка 9,1 млрд. грн.

Если перевести это в стоимость ударных беспилотных летательных комплексов ударного типа "Байрактар", состоящих на вооружении ВСУ – 5 миллионов долларов за единицу или около 180 миллионов гривен по курсу НБУ, бизнесмен может купить для армии около 50 ударных дронов.

Точное количество БПЛА данного типа, находящихся на вооружении Вооруженных сил Украины, неизвестно, но явно не больше тех 50, которые можно купить на личный доход самого богатого украинца.

При этом состояние Рината Ахметова в 2022 году по оценкам "Форбс" снизилось на ⅔ из-за российской агрессии, так что он даже вынужден был уйти из медиабизнеса.

Кстати, производить "Байрактары" планируется непосредственно в Украине — посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар сообщил, что производитель Baykar Makina уже приобрела земельный участок под строительство завода и разработала его проект.