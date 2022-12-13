Підтримка путіна не пройшла даремно — мільярдери Росії та Китаю за 2022 рік дуже збідніли

Позиція влади країн відбилася на найбагатших людях росії та Китаю

У світі зменшилася кількість мільярдерів – за підсумками 2022-го тепер їх "усього" 2668, тоді як рік тому було 2755, а ті, хто залишився, збідніли на 400 млрд доларів. Сукупний стан світових мільярдерів становить 12,7 трлн доларів, що всього приблизно в 1,5 рази менше за сукупний ВВП Китаю – 17,73 трлн доларів – за 2021 рік.

Про це повідомляється в щорічному рейтингу мільярдерів американського ділового журналу Forbes, який пояснює, що найбільше їх кількість зменшилася в Росії та Китаї, щоправда, причини тому різні.

Так, зниження числа мільярдерів у Росії журналісти прямо назвали наслідком вторгнення володимира путіна в Україну, а ось у Китаї причиною збіднення бізнесу стали репресії уряду щодо технологічних компаній.

В результаті в Росії мільярдерів стало на 34 менше (залишилося 98), а в Китаї – на 87, проте КНР продовжує займати друге місце у світі за кількістю мільярдерів – 607, першість, як і раніше, зберігають США з 735 супербагачами.

Однак справи навіть тих російських олігархів, які відмовилися від публічної підтримки кривавого режиму путіну, йдуть досить погано, їх затримують за межами Росії, як, наприклад, Михайла Фрідмана (статки 11,8 млрд доларів).

До речі, найбагатша людина світу, а ним вперше став Ілон Маск зі статками 219 млрд доларів, був помічений у низці неоднозначних висловлювань про вторгнення Росії в Україну, а також підняв тарифи на супутниковий інтернет для українців.

Цікаво, що позиція Китаю залишається двоїстою, з одного боку КНР підозрюють у постачанні зброї Росії, з іншого ж, вони відмовили Росії у постачанні важливих компонентів для російського ВПК.