Поддержка путина не прошла даром – миллиардеры рф и Китая за 2022 год сильно обеднели

Позиция властей стран отразилась на самых богатых людях рф и Китая

В мире уменьшилось число миллиардеров – по итогам 2022-го теперь их "всего" 2668, в то время как год назад было 2755, а оставшиеся обеднели на 400 млрд долларов. Совокупное состояние мировых миллиардеров составляет 12,7 трлн долларов, что всего примерно в 1,5 раза меньше совокупного ВВП Китая – 17,73 трлн долларов – за 2021 год.

Об этом сообщается в ежегодном рейтинге миллиардеров американского делового журнала Forbes, объясняющего, что больше всего их число уменьшилось в рф и Китае, правда, причины тому разные.

Так, снижение числа миллиардеров в рф журналисты прямо назвали следствием вторжения владимира путина в Украину, а вот в Китае причиной обеднения бизнеса стали репрессии правительства в отношении технологических компаний.

В результате в рф миллиардеров стало на 34 меньше (осталось 98), а в Китае – на 87, однако КНР продолжает занимать второе место в мире по числу миллиардеров – 607, первенство по-прежнему сохраняют США с 735 супербогачами.

Однако дела даже тех российских олигархов, которые отказались от публичной поддержки кровавого режима путина, идут довольно плохо, их задерживают за пределами рф, как, например, Михаила Фридмана (состояние 11,8 млрд долларов).

Кстати, самый богатый человек мира, а им впервые стал Илон Маск с состоянием в 219 млрд долларов, был замечен в ряде неоднозначных высказываний о вторжении рф в Украину, а кроме того поднял тарифы на спутниковый интернет для украинцев.

Любопытно, что позиция Китая остается двойственной, с одной стороны КНР подозревают в поставке оружия рф, с другой же, они отказали россии в поставке важных компонентов для российского ВПК.