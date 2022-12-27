Увеличить состояние удалось лишь двум: Forbes рассказал, сколько богатейшие украинцы потеряли за год войны

На этот раз официальный список состоит только из двадцати, а не традиционной сотни людей

Вслед за ежегодным рейтингом самых богатых людей мира ситуацию с благосостоянием граждан решили проанализировать и в Украине. Как отмечает издание "Forbes Украина", полномасштабное вторжение россии серьезно ударило по карманам многих отечественных предпринимателей. Увеличить состояние, несмотря на войну, удалось всего двум из них — главе "Укрнефтебурения" Виталию Хомутыннику и директору IT-компании SoftServe Тарасу Кицмею.

Полный рейтинг богачей-украинцев опубликован на сайте издания. Отметим, что аналитики исследовали доходы и расходы 129 бизнесменов, однако в конечный список вошло всего 20 граждан.

Богатейшим украинцем все еще считается бизнесмен Ринат Ахметов, владеющий ДТЭК и металлургической компанией "Метинвест". Ему удалось сохранить свое место в рейтинге даже несмотря на потерю серьезной доли бизнеса, находившейся в ныне разбитом и оккупированном рф Мариуполе. Однако потери его достаточно ощутимы – с 13,7 млрд долларов в феврале до 4,4 млрд в декабре.

Также в первую тройку вошли два IT-специалиста из компании Grammarly: Максим Литвин и Алексей Шевченко (состояние каждого — по 2,3 млрд долларов).

На четвертом месте находится Виктор Пинчук, состояние которого уменьшилось с 2,6 млрд до 2,2 млрд долларов, на пятом — Константин Жеваго с 1,4 млрд (против февральских 2,1 млрд).

Шестое место — за четой Галины и Александра Герег, которые обеднели с "довоенных" 1,8 млрд долларов до 1,2 млрд в конце 2022 года.

Отметим, что пятый президент Украины Петр Порошенко за военный 2022 год окончательно потерял звание миллиардера. Сейчас его состояние оценивается в 730 млн долларов. В феврале они приближалась к 1,6 млрд долларов.

Первая десятка украинского Forbes

Вторая десятка украинского Forbes

Добавим, что в рейтинг не были включены несколько бизнесменов, упустивших возможность называться украинцами по разным причинам — это и лишение гражданства, и предательство Родины, и т.п.

Список тех, чье состояние не оценивалось

Напомним, что ранее "Телеграф" публиковал рейтинг самых богатых спортсменов мира. Первую десятку возглавил футболист Лионель Месси с общей годовой оплатой в размере 130 млн долларов.