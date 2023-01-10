Колоссальные убытки: российские олигархи за год потеряли десятки миллиардов долларов

Российские миллиардеры значительно обеднели

Жесткие санкции против россии со стороны западных стран не только ударили по экономике страны, но и заставили многих миллиардеров стать заметно беднее.

Издание Forbes подсчитало, что если в 2021 году таковых в россии насчитывалось 123, то теперь их осталось всего 88.

Владелец металлургических предприятий "Северсталь", "Севергрупп", Nordgold и "Алгоритм" Алексей Мордашов наиболее пострадал из-за санкций Евросоюза, который запретил импорт изделий из стали и железа. Кроме того он был внесен в санкционный список США. Все это привело к тому, что за год предприниматель потерял 11,1 миллиарда долларов, однако его состояние все еще оценивается в $18,4 млрд.

Алексей Мордашов

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук за год обеднела более чем в два раза. Убыток в размере 8,3 миллиарда долларов оставил ее с состоянием в 4,7 млрд. Несмотря на это она остается самой богатой предпринимательницей рф.

Татьяна Бакальчук

Миллиардер Олег Тиньков после начала вторжения в Украину продал свою долю акций (35,1%) TCS Group (основной актив — Тинькофф Банк) за ориентировочно 260 миллионов долларов, что заметно ударило по его благосостоянию. По оценке Forbes за год он потерял $5,9 млрд, после чего его благосостояние опустилось до отметки в $0,87 млрд.

Олег Тиньков

Роман Абрамович тоже сильно пострадал от санкций со стороны Великобритании, ЕС, Канады и Австралии. В частности на острове Джерси были заблокированы его активы на $7 миллиардов, а из-за санкций его лишили прибыли за продажу футбольного клуба "Челси". Всего по оценкам за год он потерял 5,6 миллиарда, оставшись с имуществом на 8,7 млрд долларов.

Роман Абрамович

Владелец "Лукойла", который за год потерял 39% стоимости, Вагит Алекперов из-за санкций Австралии и Великобритании был вынужден уйти с должности президента компании. Таким образом за год его состояние снизилось на 5,1 миллиарда до 21 миллиарда долларов.

Вагит Алекперов

Кроме них в топ-10 вошли вице-президент "Лукойла" Леонид Федун, основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг, олигарх Геннадий Тимченко и его партнер Леонид Михельсон, а также владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин.

Напомним, ранее был обнародован аналогичный список для богатейших людей Украины. За 2022 год лишь двум из них удалось увеличить благосостояние.