Война и деньги: пойдут ли российские олигархи против путина

Как российские олигархи могут остановить войну в Украине, "Телеграфу" рассказали экономические эксперты

Российская агрессия против Украины серьезно ударила по олигархам страны-агрессора, которые за год потеряли десятки миллиардов долларов. Пар возмущения начал всё чаще вырываться. Так, российский олигарх Олег Дерипаска на Красноярском форуме заявил, что "пора прекратить мечтать о каком-то особом месте рф в мире – и заняться своими делами". По его мнению, количество чиновников и силовиков нужно сократить в пару раз.

Экономические эксперты рассказали "Телеграфу", о чем говорят такие заявления и что могут сделать российские олигархи, чтобы остановить войну, убивающую в том числе их состояния и их страну.

Олигархи могут договориться

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко называет Дерипаску одним из самых прагматичных российских олигархов.

"Он превосходно понимает, что эта война убивает не только экономику, но и будущее россии. По этой причине пытается как-то достучаться до Кремля. Убедить прекратить войну. Удастся ли – сказать сложно. Но именно Дерипаска, согласно разным источниками, год назад был одним из организаторов Стамбульской встречи, когда в марте-апреле 2022-го были переговоры между Украиной и россией. Компромисс тогда найти не удалось – и война продолжилась, убивая и украинскую, и российскую экономику. Сейчас видим новую попытку Дерипаски убедить Кремль в необходимости переговоров. Без ультиматумов и "новых реалий". С осознанием, что придется заплатить за причиненный ущерб, за преступления путинского режима", – поясняет эксперт.

По мнению Александра Охрименко, если украинские и российские олигархи (возможно, с привлечением представителей других стран) договорятся (а такие переговоры, уверяет экономист, неофициально велись и ведутся) – война может прекратиться. По той простой причине, поясняет эксперт, что главную роль в войне всегда играют деньги.

Олег Дерипаска пытается убедить Кремль в необходимости переговоров

"Идеология и лозунги, как правило, лишь прикрывают истинные мотивы. Подчеркиваю, если договорятся олигархи – возможен реальный компромисс, который удовлетворит всех, но однозначно зафиксирует победу Украины, – говорит Александр Охрименко. – Что касается ситуации в экономике страны-агрессора, там всё закрыто. И даже Росстат сделал из ранее общедоступной информации гостайну. Есть данные Министерства финансов о выполнении федерального бюджета за январь-февраль. Там дефицит в почти 4 триллиона рублей. На весь 2023 год планировался дефицит в 3 трлн руб. Как видим — тут уже всё "с перевыполнением". И это только федеральный бюджет".

По остальным показателям как бы всё нормально. Но мы ведь понимаем, поясняет эксперт, как работает сейчас российская статистика – в духе пропаганды, что "всё идет по плану".

"Надо учитывать, – акцентирует Александр Охрименко, – что многие показатели попросту не обнародуются. К примеру, внешняя торговля показывается в урезанном виде и с очень большим запозданием. Соответственно – очень сложно понять, сколько рф на самом деле потеряла, в том числе из-за введения санкций".

Люди с большими деньгами могут устранить "ястребов"

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:

"Кремль отдает приказы не только генералам, но и бизнесу. Только последнему – для действий не на военном, а на коммерческом фронте. Дерипаска является кровью и плотью этой российской системы. Она его вскормила, обогатила. Но когда пришла пора вынимать из кармана шальные деньги, когда есть перспектива потери еще большей, чем потеряно уже за год, части бизнеса, связей, контрактов, когда существует вероятность просто оказаться в какой-то момент "на вилах" вместе с путиным и его кодлой, Дерипаска пытается остановить губительную для всех войну. Ему хочется пожить в другой – нормальной – реальности. И он начинает говорить те самые реалистичные вещи, от которых отвернулся путинский режим. Пытается, как минимум, сделать шаг в сторону от всей этой банды, которая развязала и продолжает войну, которая проповедует новый нацизм – рашизм".

По словам эксперта, получается несколько неуклюже, без каких-то серьезных планов, организационных мер. Но тем не менее…

"И как Гиркин-Стрелков, атакующий генералов, Дерипаска начинает атаковать политиков и чиновников – правящую клику, давая понять, что надо заниматься собственно россией, а не грезить о мировом господстве и пытаться захапать новые территории. Звучит это так, будто в концлагере предложили поменять какую-то инфраструктуру, потому что короед завелся. А суть концлагеря оставить. Но даже такой выпад – это уже что-то, – считает Ярослав Романчук. – Если это не проявление какого-то организационного решения, которое уже созрело в определенной части российского бизнес-сообщества, то такой шаг может сделать Дерипаску мишенью для кремлевской пропаганды. И заклевать его могут куда раньше, чем путин отправится на концерт к кобзону".

По мнению эксперта, внутри олигархии рф очевидно зреет недовольство.

"Люди, которые имели десятки миллиардов долларов, ездили отдыхать куда угодно и когда угодно, имели фактически райскую жизнь на земле, вдруг из-за абсолютной придури путина и его приспешников, из-за бредовых мечтаний, невежества, тупости, что в итоге вылилось в агрессивную войну, – потеряли очень много. И могут потерять всё, – подчеркивает Ярослав Романчук. – Сначала они были в недоумении, в шоке. Но когда в течение первого года шок немного прошел, при этом стало ясно, что путин не намерен останавливаться, олигархи, похоже, решили искать некую стратегию выхода. Возможно, каждый по-своему. Возможно, кооперируясь. Денег у них всё еще немало. А люди с большими деньгами могут устранить "ястребов". Принцип "если нельзя кого-то грохнуть за миллион, то можно грохнуть за миллиард" никто не отменял. И если росолигархи решатся, то проблему физического существования людей, руководящих этой войной, они смогут быстро решить даже без участия спецов из США или Израиля".