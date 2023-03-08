Буде більше: у Зеленського розповіли, хто влаштовує вибухи в росії

В росії є люди, які готові проводити диверсії

Попри припущення росіян про те, що Україна завдає ударів по росії, ця інформація не відповідає дійсності, а причину чергових вибухів та пожеж необхідно шукати в рф.

Про це в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару у програмі "Орестократія" розповів заступник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Об’єктивно та офіційно заявляю: Україна не завдає ударів по території російської федерації. Україна завдає ударів, ефективних ударів, виключно по окупованих територіях, включаючи і Крим", — сказав він.

За його словами, це обумовлено міжнародними правилами та українською оборонною стратегією. При цьому Подоляк зазначив, що якби Україна обстрілювала територію росії, то визнала б це.

Однак він додав, що те, що відбувається в рф, є наслідком наростання внутрішнього протесту на тлі ослаблення центральної влади.

Подоляк підкреслив, що Україна не має жодної можливості бити, наприклад, по Мурманську або Новосибірську, хоча там теж відбуваються вибухи на критичних об’єктах і їх кількість зростатиме в майбутньому.

Радник голови ОПУ додав, що у росії є 20-30% людей, які налаштовані проти путінської політики, а деяка частина з них готова вести активну діяльність.

"Вони вважають, що чим швидше почнеться процес розпаду політичної еліти путінського призову, тим швидше росія зможе перебудуватися не зазнаючи істотних втрат в історичній перспективі", — заявив Подоляк і додав, що саме ці люди роблять дії, спрямовані на зростання соціальної напруги.

Як повідомлялося раніше, напередодні у Брянській області стався інцидент із вилазкою "української ДРГ", яка відразу ж призвела до появи величезної кількості фейків у російських ЗМІ.

Колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов після цього повідомив, що це була справа рук російських опозиціонерів із "Російського добровольчого корпусу".