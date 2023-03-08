Будет больше: у Зеленского рассказали, кто устраивает взрывы в россии

В россии есть люди, которые готовы проводить диверсии

Несмотря на предположения россиян о том, что Украина наносит удары по россии, эта информация не соответствует действительности, а причину очередных взрывов и пожаров необходимо искать в самой рф.

Об этом в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в программе "Орестократия" рассказал заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Объективно и официально заявляю: Украина не наносит удары по территории российской федерации. Украина наносит удары, эффективные удары, исключительно по оккупированным территориям, включая и Крым", — сказал он.

По его словам это обусловлено международными правилами и украинской оборонной стратегией. При этом Подоляк отметил, что если бы Украина обстреливала территорию россии, то признала бы это.

Однако он добавил, что происходящее в россии является следствием нарастания внутреннего протеста на фоне ослабления центральной власти.

Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет никакой возможности бить, к примеру, по Мурманску или Новосибирску, хотя там тоже происходят взрывы на критических объектах и их количество будет расти в будущем.

Советник главы ОПУ добавил, что в россии есть 20-30% людей, которые настроены против путинской политики, а некоторая часть из них готова вести активную деятельность.

"Они считают, что чем быстрее начнется процесс распада политической элиты путинского призыва, тем быстрее россия сможет перестроиться не неся существенных потерь в исторической перспективе", — заявил Подоляк и добавил, что именно эти люди предпринимают действия направленные на рост социального напряжения.

Как сообщалось ранее, накануне в Брянской области произошел инцидент с вылазкой "украинской ДРГ", которая сразу же привела к появлению огромного количества фейков в российских СМИ.

Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев после этого сообщил, что это было делом рук российских оппозиционеров из "Российского добровольческого корпуса".