В россии пытались взорвать известного олигарха: ФСБ обвиняет командира "брянского рейда"

Бизнесмен и миллиардер уже прокомментировал инцидент в своих соцсетях

В россии пытались взорвать автомобиль известного олигарха и председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, который всячески поддерживает войну в Украине и с апреля прошлого находится под санкциями США.

Как передают российские СМИ, ссылаясь на информацию от Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ россии, покушение было якобы совершено украинскими спецслужбами. Организатором называют главу "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина, который был участником недавнего происшествия в Брянской области.

"ФСБ рф предотвращено организованное (якобы. — Ред.) украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева", — заявили в ЦОС.

Также в российской спецслужбе говорят о том, что организатор покушения якобы намеревался подорвать автомобиль Малофеева с помощью самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль олигарха. В ФСБ тем временем заявляют, что подобная схема применялась при подготовке убийства российской журналистки Дарьи Дугиной.

Позже в сети появилось видео разминирования автомобиля российского олигарха.

Сам Малофеев в своем Telegram-канале прокомментировал происшествие, заявив, что угрозы и теракты не повлияют на его патриотическую позицию.

В то же время в российских пабликах решили вспомнить еще одну якобы попытку теракта в августе 2022 года на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, но ее предотвратили. Ее организатором якобы был Денис Капустин.

Напомним, "Телеграф" писал со ссылкой на росСМИ, что 2 марта в Брянской области ведется перестрелка с якобы украинской диверсионно-разведывательной группой. Позже ответственность за инцидент взял на себя "Русский добровольческий корпус", а президент России Владимир Путин назвал происшествие "терактом". Украинская сторона в свою очередь заявила, что ничего не знает об инциденте в россии.