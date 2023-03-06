У росії намагалися підірвати відомого олігарха: ФСБ звинувачує командира "брянського рейду"

Бізнесмен та мільярдер уже прокоментував інцидент у своїх соцмережах

У росії намагалися підірвати автомобіль відомого олігарха та голову ради директорів групи компаній "Царьград" Костянтина Малофєєва, який всіляко підтримує війну в Україні та з квітня минулого перебуває під санкціями США.

Як передають російські ЗМІ, посилаючись на інформацію від Центру громадських зв’язків (ЦГЗ) ФСБ росії, замах був нібито вчинений українськими спецслужбами. Організатором називають голову "Російського добровольчого корпусу" Дениса Капустіна, який був учасником нещодавньої події у Брянській області.

"ФСБ росії запобігли організованому українськими спецслужбами (нібито, — Ред.) замах на життя громадського діяча — голови ради директорів групи компаній "Царьград" Костянтина Малофєєва", — заявили в ЦГЗ.

Також у ЦГЗ говорять про те, що організатор замаху нібито мав намір підірвати автомобіль Малофєєва за допомогою саморобного вибухового пристрою, прикріпленого під автомобіль олігарха. У ФСБ тим часом заявляють, що подібна схема застосовувалася під час підготовки вбивства російської журналістки Дарії Дугіної.

Пізніше у мережі з’явилося розмінування автомобіля російського олігарха.

Сам Малофєєв у своєму Telegram-каналі прокоментував подію, заявивши, що погрози та теракти не вплинуть на його патріотичну позицію.

Водночас у російських пабліках вирішили згадати про ще одну нібито спробу теракту у серпні 2022 року у Волгоградській області. Тоді, як зазначається, спроба теракту була на об’єкті нафтогазового комплексу, але її запобігли. Її організатором нібито був Денис Капустін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 2 березня російські ЗМІ повідомили у Брянській області відбуваються бої та перестрілка з нібито українською диверсійно-розвідувальною групою. Незабаром путін назвав пригоду терактом. Українська сторона своєю чергою заявила, що нічого не знає про інцидент у росії.