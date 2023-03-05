Вогонь охопив площу в сотні квадратів: в росії сталася чергова масштабна пожежа (фото і відео)

Через небезпеку обвалу частину конструкції приміщення доводиться розбирати

В росії продовжують боротися із вогняною стихією, яка руйнує підприємства у різних регіонах. Так, після серйозного загоряння на військовому аеродромі в Єйську естафету прийняла Вологда. Саме в цьому місті в ніч на 5 березня російські рятувальники намагалися ліквідувати масштабну пожежу. Вогонь встиг розповсюдитися на території площею майже 2 тисячі квадратних метрів.

Подробиці повідомляє пресслужба МНС росії. Слід зазначити, що через загальний масштаб пожежі в роботу довелося задіяти понад 50 представників місцевої пожежної служби. Також на місці нарахували 16 одиниць техніки.

За попередніми даними, пожежа почалася у одному із виробничих приміщень по вулиці Чернишевського. Вогонь помітили, коли він уже дістався даху будівлі.

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Руйнування значні

Судячи з фото та відео, вогняна стихія справді розгулялася на славу. Це і не дивно, адже попередньо повідомлялося, що локалізувати пожежу вдалося на площі 1700 кв.м.

На місці працюють десятки рятувальників

Загоряння помітили, коли вогонь вже дійшов до даху

Остаточної ліквідації загоряння досі не відбулося, рятувальникам доводиться розбирати окремі конструкції та проводити їхню додаткову проливку, аби уникнути подальшого розповсюдження вогню. За попередніми даними, постраждалих в результаті пожежі немає.

Вологда на карті

Раніше "Телеграф" розповідав про одразу дві серйозні пожежі, які сталися наприкінці лютого в різних регіонах росії. Попри різний характер загоряння вогнеборцям довелося прикласти зусиль, аби впоратися зі стихією.

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