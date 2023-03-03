У росії знову гучно: потужні вибухи пролунали на території краснодарського авіаучилища (фото та відео)

Дим з місця загоряння бачили у різних кінцях адміністративного центру Краснодарського краю

У п'ятницю, 3 березня, жителі російського Краснодару почули потужний вибух. Після чого в районі місцевого авіаучилища сталася масштабна пожежа, щільний дим від якого виднівся за кілька кварталів від осередку займання.

Пожежа на території авіаучилища у рф

Про це, посилаючись на російські Telegram-канали, повідомив український блогер Сергій Стерненко.

"Учєнія та свєрхзвук в районі льотного училища у Краснодарі", — написав він.

Потужний дим видніється за десятки метрів від місця події

За даними російських ЗМІ, які почали масово ширити інформацію проте, що в місті пролунав гучний вибух, після якого, у помешкання місцевих жителів затремтіли шибки і спрацювали сигналізації на машинах.

Крім того, є інформація про те, що вибухів було не менше двох і їх чули у різних районах Краснодара та селища Нова Адигея. Попередньо, вони сталися на території льотного училища, адже саме там одразу здійнявся гучний стовп диму, кадри якого активно зараз ширяться Мережею.

Місцева влада інформацію про потужне загоряння і звично не коментує, проте, як зазначають "Осторожно, новости", в соцмережах також опублікували відео літака, що летить над містом — автори припустили, що "бавовни" могли бути пов'язані з переходом літака на надзвукову швидкість.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на території російського Єйську, пролунав вибух в районі аеродрому, після чого над летовищем піднявся щільний чорний дим.