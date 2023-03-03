В россии снова громко: мощные взрывы прогремели на территории краснодарского авиаучилища (фото и видео)

Дым с места возгорания видели в разных концах административного центра Краснодарского края

В пятницу, 3 марта, жители российского Краснодара услышали мощный взрыв. После чего в районе местного авиаучилища произошел масштабный пожар, густой дым от которого виднелся в нескольких кварталах от очага возгорания.

Пожар на территории авиаучилища в России

Об этом со ссылкой на российские Telegram-каналы сообщил украинский блогер Сергей Стерненко.

"Учения и сверхзвук в районе летного училища в Краснодаре", — написал он.

Мощный дым виднеется в десятках метров от места происшествия

По данным российских СМИ, которые начали массово распространять информацию о том, что в городе раздался громкий взрыв, после чего в квартирах местных жителей задрожали стекла и сработали сигнализации на машинах.

Кроме того, есть информация о том, что взрывов было не менее двух и их слышали в разных районах Краснодара и поселка Новая Адыгея. Предварительно они произошли на территории летного училища, ведь именно там сразу поднялся громкий столб дыма, кадры которого активно сейчас распространяются по Сети.

Местные власти информацию о мощном возгорании и привычно не комментируют, однако, как отмечают "Осторожно новости", в соцсетях также опубликовали видео летящего над городом самолета — авторы предположили, что "хлопки" могли быть связаны с переходом самолета на сверхзвуковую скорость.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на территории российского Ейска, раздался взрыв в районе аэродрома, после чего над аэродромом поднялся плотный черный дым.