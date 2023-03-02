"Воскрешение" убитой девочки Феди. Семь фейков рф в истории с "брянскими диверсантами"

Только через несколько часов россия успела издать несколько версий происходящего на Брянщине

В четверг, 2 марта, в село Любечане Брянской области россии, судя по видео в соцсетях, зашли бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК).

Это россияне, которые в свое время выехали из россии в Украину и с оружием в руках борются с путинскими войсками по политическим убеждениям, а сам корпус опубликовал на своих ресурсах видео и подтвердил участие некоторых членов организации.

"Набег" поставил рф на уши и по росСМИ понеслась волна фейков, в которой каждый новый эпизод отрицал предыдущий. Появлялись "националисты-бандеровцы", а мертвая девочка воскресла после того, как ее кто-то застрелил.

"Телеграф" разобрался в сообщениях россиян поподробнее.

Фейк 1 – это была группа украинцев

Утром в четверг губернатор Брянской области Александр Богомазов сообщил, что на территорию россии проникла группа украинских диверсантов. По заявлению губернатора, в селе погиб один человек и ранен ребенок. Со временем терминология менялась: ФСБ говорила о "вооруженных украинских националистах ", в кремле события впоследствии назвали "нападением террористов ". Менялись их "деятельность".

Свою причастность Украина отрицает, никакого доказательства об участии украинцев нет. В Генштабе отметили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Фейк 2 — обстрел автобуса и "воскресения" девочки

По данным разных Telegram-каналов, диверсионная группа обстреляла школьный автобус. Погибший вроде бы был водителем этого автобуса и скончался на месте, а десятилетняя девочка якобы умерла в больнице.

Сначала Readovka говорила о погибшей девочке. Информация не подтвердилась

Впоследствии девочка оказалась жива. Все больше — кажется, она стала мальчиком. Сообщения о смерти девочки стали опровергать официальные лица. Readovka со ссылкой на "местные власти" сообщила, что девочка выжила и находится в больнице с ранением.

Впоследствии выяснилось, что школа на "дистанции", а автобуса с детьми не было.

Фейк 3 – захват заложников

Сообщалось о взятии одного заложника в Любечано — местного фельдшера.

Была и информация о "диверсантах" на территории села Сушаны — здесь вроде бы местных жителей (около 50 человек) взяли в заложники. RT сообщил, что власти Брянской области не подтверждают информацию о взятии заложников в селе Сушаны.

Истории появлялись с аудиозаписями интервью — то есть нашелся кто-нибудь, кто начитывал эти фейки о заложниках.

Информацию о заложниках сообщали и российский государственный пропагандистский ресурс "РИА Новости" со ссылкой на "представителя экстренных служб". Телеграмма-канал Shot писал, что в заложниках может быть до 6 человек.

Версий с взаимодействием "диверсантов" со школьным автобусом, заложниками, фельдшером, девочкой и мальчиком было много.

Вот еще одна от Mash. Здесь раненому мальчику Феде уже 10, а не 12 лет. Согласно истории, он в этом возрасте смог не только хотя бы выжить с ранением, а, на минуточку, — поймать машину на трассе (!), отвести других детей прятаться в лес, доехать до места назначения и попросить вызвать скорую. Все в лучших традициях советской пропаганды о юных героях-пионерах.

Фейк 4 – натовское оружие

Мальчику Феде, которому за несколько предыдущих сообщений было 10 и 12 лет, за этот насыщенный день исполнилось 11 лет. Более того — он оказывается был ранен из "оружия натовского образца" — но непонятно какого.

Фейк 5 — собрание совета безопасности россии.

Российские СМИ сообщили, что в россии из-за инцидента немедленно "в ближайшие часы" собирается совет безопасности. Согласно грозным сообщениям, ее должен был проводить владимир путин лично.

Через некоторое время в кремле это официально опровергли.

Фейк 6 – диверсанты сбросили бомбу с дрона на дом

россияне утверждали, что якобы "украинская ДРГ" сбросила с беспилотника взрывчатку и вызвала пожар жилого дома. Это тоже не подтвердилось.

Mash писал, что перед нападением на Брянскую область ВСУ из двух дронов-камикадзе взорвали камеры видеонаблюдения на пограничных пунктах.

Фейк 7 – масштабные разрушения

Помимо бомбы и разных других вышеперечисленных подвигов эта небольшая кучка "суперменов" смогла еще разрушить объекты критической инфраструктуры. Так, пропагандисты сообщали о "подрыве электроподстанции" и "газовой станции" в Сушанах.

На этом поток фейков не кончается. К вечеру в российских Telegram-каналах появился новый формат — невероятные "свидетельства очевидцев" об ужасных зверствах "хохлов".

Российский добровольческий корпус также опроверг фейки российской пропаганды об "убийстве детей" и "захвате заложников".

В то же время сообщалось, что число погибших в результате действий диверсантов в брянском селе Любечаны возросло до двух человек, погиб мужчина 1966 года рождения, сообщил губернатор.

Комментировать этот поток сами мы не будем, только напомним, что украинские блоггеры отреагировали на это событие шутками и мемами, а также комментариями о несуразности российской пропаганды.