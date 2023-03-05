Под Москвой взорвался и горит завод: дым поднимается на сотни метров (видео)

Над местом пожара поднимается густой черный дым

В россии продолжается череда возгораний, и на сей раз в городе Видное, что совсем рядом с Москвой, произошел масштабный пожар на "Московском коксогазовом заводе" ("Москокс").

Как говорится в сообщении Mash, очевидцы слышали громкий взрыв, после которого столб пламени поднялся на 20 метров, а огонь раскинулся на 200 квадратных метров.

Данных о пострадавших и погибших не поступало, однако на появившихся в сети видеозаписях заметно, что столб дыма виден на большом расстоянии.

Завод входит в состав компании "Мечел", которая занимается производством кокса, бензола и каменноугольной смолы.

Как сообщалось ранее, в последнее время по всей россии происходят пожары и взрывы. Например, в конце февраля в Красноярске и подмосковном Ступино произошли серьезные возгорания на площади в тысячи квадратных метров в складских помещениях.

28 февраля россия подверглась налету неопознанных дронов, один из которых привел к взрыву на нефтебазе в Краснодарском крае. В тот же день масштабный пожар произошел на авиабазе стратегической авиации в Ейске.