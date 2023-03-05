Під Москвою вибухнув та горить завод: дим піднімається на сотні метрів (відео)

Над місцем пожежі здіймається густий чорний дим.

У росії триває низка загорянь, і цього разу в місті Видне, що зовсім поряд з Москвою, сталася масштабна пожежа на "Московському коксогазовому заводі" ("Москокс").

Як йдеться у повідомленні Mash, очевидці чули гучний вибух, після якого стовп полум’я піднявся на 20 метрів, а вогонь розкинувся на 200 квадратних метрів.

Даних про постраждалих і загиблих не надходило, проте на відеозаписах, що з’явилися в мережі, помітно, що стовп диму видно на великій відстані.

Завод входить до складу компанії "Мечел", яка займається виробництвом коксу, бензолу та кам’яновугільної смоли.

Як повідомлялося раніше, останнім часом по всій росії відбуваються пожежі та вибухи. Наприклад, наприкінці лютого в Красноярську та підмосковному Ступіно сталися серйозні загоряння на площі тисячі квадратних метрів у складських приміщеннях.

28 лютого росія зазнала нальоту невідомих дронів, один з яких призвів до вибуху на нафтобазі в Краснодарському краї. У той же день масштабна пожежа сталася на авіабазі стратегічної авіації в Єйську.