Снесло часть крыши: в россии произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие (фото и видео)
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Часть жителей были оперативно эвакуированы из дома, еще кое-кого пришлось искать под завалами
Четверг, 9 марта, не только для украинцев, переживших ночные ракетные обстрелы, стал тяжелым днем. В россии произошел очередной хлопок" — на этот раз бытового характера. В одной из многоэтажек Читы взорвался газовый баллон. В результате повреждено по меньшей мере шесть квартир, часть дома обрушилась внутрь.
Подробнее сообщают росСМИ, а также представители МЧС россии. Инцидент произошел на территории района Антипиха, который раньше был отдельным поселком, а теперь входит в состав города.
Известно, что всего удалось спасти 11 местных жителей, среди которых двое несовершеннолетних. Разнообразные травмы получили еще шесть россиян, часть из них пришлось деблокировать из-под завалов. Три человека госпитализированы в городскую клиническую больницу, среди них также ребенок.
Местные власти пообещали, что оставшиеся без жилья семьи будут временно размещены в "маневренном фонде". На месте происшествия продолжают работать медики и спасательные службы, завалы разбираются, идут поиски других пострадавших.
Официальной версией взрыва считается разгерметизация газового баллона. Источник взрыва находился на последнем этаже, из-за чего первой пострадала крыша, часть которой и похоронила под собой нескольких читинцев.
Ранее "Телеграф" рассказывал о взрыве и масштабном пожаре на заводе в москве. Огненный столб, поднявшийся на месте происшествия, был виден за многие километры.
Напомним, что в команде президента Владимира Зеленского считают, что подобных инцидентов в россии может стать больше. Михаил Подоляк назвал причины подобного развития событий.