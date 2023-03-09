Снесло часть крыши: в россии произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие (фото и видео)

Часть жителей были оперативно эвакуированы из дома, еще кое-кого пришлось искать под завалами

Четверг, 9 марта, не только для украинцев, переживших ночные ракетные обстрелы, стал тяжелым днем. В россии произошел очередной хлопок" — на этот раз бытового характера. В одной из многоэтажек Читы взорвался газовый баллон. В результате повреждено по меньшей мере шесть квартир, часть дома обрушилась внутрь.

Подробнее сообщают росСМИ, а также представители МЧС россии. Инцидент произошел на территории района Антипиха, который раньше был отдельным поселком, а теперь входит в состав города.

Известно, что всего удалось спасти 11 местных жителей, среди которых двое несовершеннолетних. Разнообразные травмы получили еще шесть россиян, часть из них пришлось деблокировать из-под завалов. Три человека госпитализированы в городскую клиническую больницу, среди них также ребенок.

Повреждения дома весьма значительны

Часть дома просто выпала во двор

Местные власти пообещали, что оставшиеся без жилья семьи будут временно размещены в "маневренном фонде". На месте происшествия продолжают работать медики и спасательные службы, завалы разбираются, идут поиски других пострадавших.

Повреждения выглядят эпически

Вот так из-под завалов эвакуировали местных жителей

Официальной версией взрыва считается разгерметизация газового баллона. Источник взрыва находился на последнем этаже, из-за чего первой пострадала крыша, часть которой и похоронила под собой нескольких читинцев.

Чита на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал о взрыве и масштабном пожаре на заводе в москве. Огненный столб, поднявшийся на месте происшествия, был виден за многие километры.

Напомним, что в команде президента Владимира Зеленского считают, что подобных инцидентов в россии может стать больше. Михаил Подоляк назвал причины подобного развития событий.