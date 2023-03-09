Ночь ракетных обстрелов — по Украине прогремели десятки взрывов, есть прилеты: подробности и фото
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2864
Россияне использовали как крылатые ракеты, так и беспилотники для совершения атаки.
Около двух часов ночи по всей Украине начали вопить сигналы воздушной тревоги. По шестому утру ситуация неизменна — в небе над страной фиксируют вражеские снаряды, в отдельных областях раздавались взрывы, а иногда даже официально подтвержденные "прилеты".
"Телеграф" попытался собрать всю имеющуюся в настоящее время информацию и продолжает следить за происходящим. Стоит добавить, что во многих регионах действуют превентивные, а иногда и критические отключения света.
6:40 Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил прилет. Вражеская ракета поразила Голосеевский район столицы, на место уже выехали все необходимые службы.
"Укрзализныця" отчиталася о задержке некоторых рейсов в связи с массовым обстрелом мирных городов Украины.
В ДТЭК Одесские энергосети официально подтвердили наличие экстренных отключений в регионе.
6:21 Местные ресурсы сообщили о серьезном взрыве в Каменском Днепропетровской области, а вслед за этим — в самом Днепре. Вероятно, часть из этих звуков могут быть работой ППО.
В Харькове тем временем остановили метро, оно используется исключительно в качестве укрытия. Советница главы Харьковской облрады Наталья Попова сообщила, что на месте прилета в частном секторе пострадало двое людей. Одному оказали помощь на месте, второй госпитализирован.
В целом же звуки взрывов кроме уже упомянутых регионов слышали жители Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской и Кировоградской областей. Также ПВО работало в Запорожье, Луцке и Ровно.
6:00. Итак, по состоянию на этот час известно о минимуме 15 ракетных ударов по Харьковщине. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, основной целью оккупантов снова стали объекты критической инфраструктуры. В отдельных районах города есть проблемы со светом.
Глава ОВА Олег Синегубов также подтвердил эту информацию. Кроме того, он заявил, что один из вражеских снарядов повредил в области частный жилой дом. В настоящее время спасательные службы работают над оценкой масштабов разрушений и установлением сведений о наличии предполагаемых пострадавших.
Попала под удар и Одесская область. Глава ОВА Максим Марченко сообщил, что российские ракеты попали в один из энергетических объектов. Также есть поврежденные жилые дома. К счастью, обошлось без пострадавших. В регионе действуют ограничения по электроснабжению.
Относительно Днепропетровщины официальной информации не было, однако местные жители заявляли о взрывах. Вероятно, прилет мог произойти где-нибудь в пригороде. По данным местных Telegram-каналов, в Павлограде было видно зарево. Взрывов слышали несколько, возможно, некоторые из них от работы средств ПВО.
Уже под утро местные жители сообщали о взрывах в Сумской области, а также в Киеве. Некоторые считают, что столицу могли атаковать баллистическими ракетами. Местные власти пока не уточняли данные.
Более подробно за другими событиями дня можете следить в нашем текстовом онлайне: Война — день 379: бои за Бахмут усиливаются, а в Украине спешит военная помощь