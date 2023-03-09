Ночь ракетных обстрелов — по Украине прогремели десятки взрывов, есть прилеты: подробности и фото

Россияне использовали как крылатые ракеты, так и беспилотники для совершения атаки.

Около двух часов ночи по всей Украине начали вопить сигналы воздушной тревоги. По шестому утру ситуация неизменна — в небе над страной фиксируют вражеские снаряды, в отдельных областях раздавались взрывы, а иногда даже официально подтвержденные "прилеты".

"Телеграф" попытался собрать всю имеющуюся в настоящее время информацию и продолжает следить за происходящим. Стоит добавить, что во многих регионах действуют превентивные, а иногда и критические отключения света.

6:40 Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил прилет. Вражеская ракета поразила Голосеевский район столицы, на место уже выехали все необходимые службы.

"Укрзализныця" отчиталася о задержке некоторых рейсов в связи с массовым обстрелом мирных городов Украины.

В ДТЭК Одесские энергосети официально подтвердили наличие экстренных отключений в регионе.

6:21 Местные ресурсы сообщили о серьезном взрыве в Каменском Днепропетровской области, а вслед за этим — в самом Днепре. Вероятно, часть из этих звуков могут быть работой ППО.

В Харькове тем временем остановили метро, оно используется исключительно в качестве укрытия. Советница главы Харьковской облрады Наталья Попова сообщила, что на месте прилета в частном секторе пострадало двое людей. Одному оказали помощь на месте, второй госпитализирован.

В целом же звуки взрывов кроме уже упомянутых регионов слышали жители Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской и Кировоградской областей. Также ПВО работало в Запорожье, Луцке и Ровно.

Места, где звучали взрывы, по состоянию на 4 утра

6:00. Итак, по состоянию на этот час известно о минимуме 15 ракетных ударов по Харьковщине. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, основной целью оккупантов снова стали объекты критической инфраструктуры. В отдельных районах города есть проблемы со светом.

Вот такой дым поднимался над Харьковом после одного из прилетов.

Дым был виден за многие километры

Глава ОВА Олег Синегубов также подтвердил эту информацию. Кроме того, он заявил, что один из вражеских снарядов повредил в области частный жилой дом. В настоящее время спасательные службы работают над оценкой масштабов разрушений и установлением сведений о наличии предполагаемых пострадавших.

Попала под удар и Одесская область. Глава ОВА Максим Марченко сообщил, что российские ракеты попали в один из энергетических объектов. Также есть поврежденные жилые дома. К счастью, обошлось без пострадавших. В регионе действуют ограничения по электроснабжению.

Относительно Днепропетровщины официальной информации не было, однако местные жители заявляли о взрывах. Вероятно, прилет мог произойти где-нибудь в пригороде. По данным местных Telegram-каналов, в Павлограде было видно зарево. Взрывов слышали несколько, возможно, некоторые из них от работы средств ПВО.

Уже под утро местные жители сообщали о взрывах в Сумской области, а также в Киеве. Некоторые считают, что столицу могли атаковать баллистическими ракетами. Местные власти пока не уточняли данные.

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