Укр

Ночь ракетных обстрелов — по Украине прогремели десятки взрывов, есть прилеты: подробности и фото

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
2864
Такой дым видели этой ночью жители Харькова Новость обновлена 09 марта 2023, 06:41
Такой дым видели этой ночью жители Харькова. Фото Коллаж "Телеграфа"

Россияне использовали как крылатые ракеты, так и беспилотники для совершения атаки.

Около двух часов ночи по всей Украине начали вопить сигналы воздушной тревоги. По шестому утру ситуация неизменна — в небе над страной фиксируют вражеские снаряды, в отдельных областях раздавались взрывы, а иногда даже официально подтвержденные "прилеты".

"Телеграф" попытался собрать всю имеющуюся в настоящее время информацию и продолжает следить за происходящим. Стоит добавить, что во многих регионах действуют превентивные, а иногда и критические отключения света.

6:40 Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил прилет. Вражеская ракета поразила Голосеевский район столицы, на место уже выехали все необходимые службы.

"Укрзализныця" отчиталася о задержке некоторых рейсов в связи с массовым обстрелом мирных городов Украины.

В ДТЭК Одесские энергосети официально подтвердили наличие экстренных отключений в регионе.

6:21 Местные ресурсы сообщили о серьезном взрыве в Каменском Днепропетровской области, а вслед за этим — в самом Днепре. Вероятно, часть из этих звуков могут быть работой ППО.

В Харькове тем временем остановили метро, оно используется исключительно в качестве укрытия. Советница главы Харьковской облрады Наталья Попова сообщила, что на месте прилета в частном секторе пострадало двое людей. Одному оказали помощь на месте, второй госпитализирован.

В целом же звуки взрывов кроме уже упомянутых регионов слышали жители Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской и Кировоградской областей. Также ПВО работало в Запорожье, Луцке и Ровно.

Карта воздушных тревог сегодня
Места, где звучали взрывы, по состоянию на 4 утра

6:00. Итак, по состоянию на этот час известно о минимуме 15 ракетных ударов по Харьковщине. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, основной целью оккупантов снова стали объекты критической инфраструктуры. В отдельных районах города есть проблемы со светом.

Взрывы в Харькове 9.03.2023
Вот такой дым поднимался над Харьковом после одного из прилетов.
Взрывы в Харькове сегодня
Дым был виден за многие километры

Глава ОВА Олег Синегубов также подтвердил эту информацию. Кроме того, он заявил, что один из вражеских снарядов повредил в области частный жилой дом. В настоящее время спасательные службы работают над оценкой масштабов разрушений и установлением сведений о наличии предполагаемых пострадавших.

Попала под удар и Одесская область. Глава ОВА Максим Марченко сообщил, что российские ракеты попали в один из энергетических объектов. Также есть поврежденные жилые дома. К счастью, обошлось без пострадавших. В регионе действуют ограничения по электроснабжению.

Относительно Днепропетровщины официальной информации не было, однако местные жители заявляли о взрывах. Вероятно, прилет мог произойти где-нибудь в пригороде. По данным местных Telegram-каналов, в Павлограде было видно зарево. Взрывов слышали несколько, возможно, некоторые из них от работы средств ПВО.

Уже под утро местные жители сообщали о взрывах в Сумской области, а также в Киеве. Некоторые считают, что столицу могли атаковать баллистическими ракетами. Местные власти пока не уточняли данные.

Более подробно за другими событиями дня можете следить в нашем текстовом онлайне: Война — день 379: бои за Бахмут усиливаются, а в Украине спешит военная помощь

Теги:
#Киев #Одесса #Харьков #Обстрел #Взрывы #Ракета