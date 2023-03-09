Война — день 379: бои за Бахмут ужесточаются, а в Украину спешит военная помощь

Оперативно о главном 9 марта

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 379 дней. Наиболее горячей точкой на фронте остается Бахмут, который оккупанты пытаются взять уже много месяцев. Хоть в НАТО считают, что длительная оборона города может быть завершена в ближайшие дни, однако аналитики считают, что в боях за Бахмут россияне потеряли огромное количество личного состава и техники, из-за чего даже в случае падения города они не смогут развить дальнейшее полноценное наступление. При этом в СМИ появилась информация, что в последние месяцы существенно увеличились объемы поставляемой Западом Украине военной помощи.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В МАГАТЭ сообщают, что в районе Запорожской АЭС усиливаются боевые действия, а миссия ведомства фиксирует увеличение количества вооруженных людей возле станции

00:00 Во время неформальной встречи министров обороны стран ЕС было принято решение увеличить поставки снарядов Украине

С данными за 6 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 376: оккупанты пытаются окружить Бахмут и запускают дроны по Украине

О происходившем 7 марта читайте в материале: Война — день 377: ВСУ держат Бахмут, несмотря на постоянные атаки россиян

Информация за 8 марта доступна в сводке: Война — день 378: Украина отражает атаки россиян и готовится к контрнаступлению