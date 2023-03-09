Ракеты россиян повредили энергообъекты в 8 регионах - подробности от Шмыгаля

Оккупанты стреляли как по энергообъектам, так и по гражданской инфраструктуре

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал новый российский ракетный удар по Украине и назвал последствия для отечественной энергосистемы.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что основной целью оккупантов являлось уничтожение нашей энергосистемы, однако им снова это не удалось — она остается цельной. Впрочем, не смотря на это, отключения света в некоторых регионах все же могут происходить из-за прилетов по инфраструктуре.

"В отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии, ведь повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах. Энергетический штаб работает. Ремонтные бригады работают. Особое внимание возвращению электроэнергии в Харьков", — пишет Шмыгаль.

Кроме того, добавляет премьер-министр, удары были нанесены также против гражданской инфраструктуры.

"Есть пострадавшие и погибшие среди мирных людей. За эти очередные преступления россияне обязательно должны быть наказаны. Не забудем. Не простим", — подчеркивает Шмыгаль.

Напомним, "Телеграф" следил за всеми подробностями ночной массированной атаки россиян. Всю информацию о них мы собрали в отдельном материале, на который можно перейти по ссылке.

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