Впервые за все массированные удары: ВСУ удивлены новой тактикой россиян

Украинские защитники пока не могут сбивать некоторые типы ракет из-за отсутствия необходимого вооружения

Российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по украинским городам и объектам энергетической инфраструктуры, в ходе которого задействовали рекордное количество гиперзвуковых авиационных ракет "Кинжал". В запасах у россиян их не так и много.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Атака действительно была масштабная и впервые такими типами ракет разных (т.е. впервые столько типов ракет за одну атаку, — Ред.). Мы видим в этот раз "Кинжалы", аж шесть. Не помню, чтобы такое было раньше", — сказал Игнат.

В целом в ходе этой массированной атаки враг совершил 81 пуск ракет. Кроме того, захватчиками было совершено 8 пусков ударных БПЛА Shahed-136/131.

"Кинжалов" на сей раз было выпущено шесть. Стоит отметить, что ранее за одну атаку россияне не использовали такое количество этих ракет.

"Шесть "Кинжалов" в целом было выпущено противником. Использовались самолеты разные — стратегические, дальней авиации, те же МиГ-31К и так далее. Имеем на сегодняшний день 81 пуск ракет", — добавил Юрий Игнат.

Он также добавил, что сейчас у нашей страны нет возможности сбивать такие ракеты как Х-22, "Кинжал" и С-300. По словам Игната, на данный момент в Украине нет необходимых средств, способных противостоять этому оружию, потому эти ракеты несут большую опасность.

"Ну, а в целом, результаты вы видите. 34 из 48 крылатых ракет сбиты и 4 из 8 БПЛА "Шахед", — подытожил спикер ВС ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время ночной атаки россиян на Львовщине ракета упала на дома. Глава Львовской ОГА Максим Козицкий рассказал, сколько человек погибли в результате происшествия.