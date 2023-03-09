Ракета упала на дома: на Львовщине много погибших из-за ночной атаки рф (фото, видео последствий)

Ракета убила людей дома — три здания сгорели

Не только на Днепропетровщине есть погибшие в результате российской атаки. Во Львовской области в Золочевском районе жертвами обстрела стали четыре человека — вражеская ракета упала в жилой зоне.

Об этом сообщает глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Погибли два мужчины и две женщины. Они были у себя дома, когда упала ракета.

На месте прилета начался пожар, который уничтожил три жилых дома, три машины, гараж, хозяйственные постройки. Пожар уже был потушен. Завалы продолжают разбирать – под ними могут быть другие люди.

Львовский и Золочевский районы граничат. От Золочева до Львова – чуть более 60 км.

Тревога во Львовской области продолжалась четыре часа. Дольше она держалась в центральной, восточной, северной и южной частях Украины — утром несколько прилетов зафиксировали и в столице уже после того, как на западе страны услышали сигнал отбоя.

"Телеграф" сообщал, что в Киеве ракеты также упали на зоне жилой застройки, есть пострадавшие. Есть попадание в объекты энергетики в разных областях — в части городов обесточена критическая инфраструктура, перебои с работой транспорта, связью, электричеством.