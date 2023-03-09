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Киев встряхнули мощные взрывы: что известно, фото, видео

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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На месте прилета быстро зафиксировали столб дыма Новость обновлена 09 марта 2023, 09:00
На месте прилета быстро зафиксировали столб дыма. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кличко говорит, что в столице осуществляются экстренные отключения света

Киевщина стала одним из регионов, пострадавших при вражеской массированной ракетной атаке в ночь на 9 марта. В области слышали звуки работы средств ПВО, однако столицу встряхнули несколько мощных взрывов. По словам мэра Виталия Кличко, часть из них произошла в Голосеевском районе.

Как сообщил чиновник в Telegram-канале, уже все экстренные службы отправлены на место прилета. Сообщить детали Кличко обещает спустя некоторое время — очевидно, устанавливаются все детали чрезвычайного происшествия.

9:00 В КМВА рассказали подробности удара по Киеву. Особенно сильно досталось Святошинскому району, там ликвидировали пожар, разгоревшийся во дворе жилого дома.

7:40 Пострадавших от удара по Святошинскому району госпитализировали — Кличко.

7:18. Виталий Кличко уточнил, что несколько следующих взрывов произошли уже в Святошинском районе столицы. Он подчеркнул, что в дворах горят автомобили, а на место происшествия уже выехали соответствующие службы. Также он призвал местное население оставаться в укрытиях.

Из-за удара по Святошинскому району есть по меньшей мере двое пострадавших, они уже получают медицинскую помощь.

Святошинский район Киева на карте
Святошинский район Киева на карте

Подчеркнем, что Голосеевский район считается самым большим в Киеве. Его площадь равна 156,35 кв.км. До войны здесь проживало около 250 тысяч человек.

Голосеевский район Киева на карте
Голосеевский район Киева на карте

Также мэр столицы добавил, что из-за опасности ударов по энергоструктуре специалисты заранее начали применять экстренные отключения электроэнергии. В настоящее время без света находится около 15% абонентов.

Местные паблики публикуют первые фото дыма, поднимающегося над утренним Киевом. Также в сети можно найти видео взрывы, которые слышали жители Киевщины.

Киев взрывы сейчас
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Добавим, что около семи утра в Киеве прогремели еще несколько взрывов. Их местные власти еще не комментировали.

Кстати, последний раз ночная воздушная тревога в Киевской области была объявлена в ночь на 6 марта. Тогда в небе над столицей силам ПВО удалось эффективно отработать по целям.

"Телеграф" также рассказывал, как киевлян кошмарили запускавшими с территории Беларуси воздушными шарами.

Теги:
#Виталий Кличко #Киев #Взрыв #Ракета