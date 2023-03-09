Киев встряхнули мощные взрывы: что известно, фото, видео
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Кличко говорит, что в столице осуществляются экстренные отключения света
Киевщина стала одним из регионов, пострадавших при вражеской массированной ракетной атаке в ночь на 9 марта. В области слышали звуки работы средств ПВО, однако столицу встряхнули несколько мощных взрывов. По словам мэра Виталия Кличко, часть из них произошла в Голосеевском районе.
Как сообщил чиновник в Telegram-канале, уже все экстренные службы отправлены на место прилета. Сообщить детали Кличко обещает спустя некоторое время — очевидно, устанавливаются все детали чрезвычайного происшествия.
9:00 В КМВА рассказали подробности удара по Киеву. Особенно сильно досталось Святошинскому району, там ликвидировали пожар, разгоревшийся во дворе жилого дома.
7:40 Пострадавших от удара по Святошинскому району госпитализировали — Кличко.
7:18. Виталий Кличко уточнил, что несколько следующих взрывов произошли уже в Святошинском районе столицы. Он подчеркнул, что в дворах горят автомобили, а на место происшествия уже выехали соответствующие службы. Также он призвал местное население оставаться в укрытиях.
Из-за удара по Святошинскому району есть по меньшей мере двое пострадавших, они уже получают медицинскую помощь.
Подчеркнем, что Голосеевский район считается самым большим в Киеве. Его площадь равна 156,35 кв.км. До войны здесь проживало около 250 тысяч человек.
Также мэр столицы добавил, что из-за опасности ударов по энергоструктуре специалисты заранее начали применять экстренные отключения электроэнергии. В настоящее время без света находится около 15% абонентов.
Местные паблики публикуют первые фото дыма, поднимающегося над утренним Киевом. Также в сети можно найти видео взрывы, которые слышали жители Киевщины.
Добавим, что около семи утра в Киеве прогремели еще несколько взрывов. Их местные власти еще не комментировали.
Кстати, последний раз ночная воздушная тревога в Киевской области была объявлена в ночь на 6 марта. Тогда в небе над столицей силам ПВО удалось эффективно отработать по целям.
"Телеграф" также рассказывал, как киевлян кошмарили запускавшими с территории Беларуси воздушными шарами.