Киев встряхнули мощные взрывы: что известно, фото, видео

Кличко говорит, что в столице осуществляются экстренные отключения света

Киевщина стала одним из регионов, пострадавших при вражеской массированной ракетной атаке в ночь на 9 марта. В области слышали звуки работы средств ПВО, однако столицу встряхнули несколько мощных взрывов. По словам мэра Виталия Кличко, часть из них произошла в Голосеевском районе.

Как сообщил чиновник в Telegram-канале, уже все экстренные службы отправлены на место прилета. Сообщить детали Кличко обещает спустя некоторое время — очевидно, устанавливаются все детали чрезвычайного происшествия.

9:00 В КМВА рассказали подробности удара по Киеву. Особенно сильно досталось Святошинскому району, там ликвидировали пожар, разгоревшийся во дворе жилого дома.

7:40 Пострадавших от удара по Святошинскому району госпитализировали — Кличко.

7:18. Виталий Кличко уточнил, что несколько следующих взрывов произошли уже в Святошинском районе столицы. Он подчеркнул, что в дворах горят автомобили, а на место происшествия уже выехали соответствующие службы. Также он призвал местное население оставаться в укрытиях.

Из-за удара по Святошинскому району есть по меньшей мере двое пострадавших, они уже получают медицинскую помощь.

Святошинский район Киева на карте

Подчеркнем, что Голосеевский район считается самым большим в Киеве. Его площадь равна 156,35 кв.км. До войны здесь проживало около 250 тысяч человек.

Голосеевский район Киева на карте

Также мэр столицы добавил, что из-за опасности ударов по энергоструктуре специалисты заранее начали применять экстренные отключения электроэнергии. В настоящее время без света находится около 15% абонентов.

Местные паблики публикуют первые фото дыма, поднимающегося над утренним Киевом. Также в сети можно найти видео взрывы, которые слышали жители Киевщины.

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Добавим, что около семи утра в Киеве прогремели еще несколько взрывов. Их местные власти еще не комментировали.

Кстати, последний раз ночная воздушная тревога в Киевской области была объявлена в ночь на 6 марта. Тогда в небе над столицей силам ПВО удалось эффективно отработать по целям.

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