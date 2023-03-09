Атаковали почти всем, чем могли: стали известны новые детали обстрела Киева

Воздушная тревога в столице продолжалась почти семь часов

Ночная атака на Киев была очень мощной, ведь российские оккупанты задействовали почти весь арсенал своего воздушного оружия. По данным начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попка, по столице были выпущены как "шахеды", так и всевозможные крылатые ракеты. Также не обошлось и без применения баллистики.

Об этом сообщает пресс-служба КМВА в Telegram. Чиновник подчеркнул, что благодаря успешной работе средств противовоздушной обороны все атаки дронами и крылатыми ракетами удалось отразить.

"Но, к сожалению, аэробалистическая ракета "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры. Все службы работают на месте. Ликвидация последствий продолжается", — отметил Сергей Попко.

Также он подтвердил предварительную информацию мэра Виталия Кличко о получении ранения двумя жителями Святошинского района. Пострадавшие получают необходимую помощь медикам.

Между тем, работники спасательных служб ликвидируют последствия атаки. В частности, идет тушение пожара частных автомобилей в одном из дворов жилых домов. Транспорт был поврежден обломками российских снарядов. Более подробные данные еще уточняются.

Добавим, что в настоящее время около 40% абонентов в Киеве не имеют доступа к электроснабжению.

"Телеграф" подробно отслеживал хронологию ракетных ударов по Украине, следя за взрывами и вероятными пострадавшими.

Также ночной обстрел добавил серьезные проблемы в виде отключения от электросети Запорожской АЭС.