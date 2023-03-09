Укр

Вскоре возможна авария: ЗАЭС оказалась полностью обесточена после ночной атаки россиян

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Запорожская АЭС Новость обновлена 09 марта 2023, 07:56
Запорожская АЭС. Фото epravda.com.ua

Радиационная опасность может коснуться всего мира

Ядерная угроза стала еще ближе — из-за российских обстрелов Запорожская АЭС в шестой раз за время оккупации полностью обесточена. Станция в режиме блекаута – горючего на поддержание стабильности хватит на 10 суток.

Об этом сообщает "Энергоатом". Последняя линия связи ЗАЭС с украинской энергосистемой отключилась в 3:53 ночи. В холодное состояние переводятся 5 и 6 энергоблоков. Питание снабжают 18 генераторов на дизеле.

"Начат обратный отсчет времени", — отмечается в сообщении "Энергоатома". Если за 10 дней не удастся восстановить внешнее питание станции, все может закончиться авария с радиационными последствиями. Украинская сторона не может повлиять на ситуацию на ЗАЭС из-за ее оккупации и вмешательства представителей росатома в ее работу.

Также отмечается, что украинские АЭС разгрузили мощность из-за угрозы обстрела — тревога по всей стране длилась несколько часов, раздались взрывы. Утром все АЭС на подконтрольной территории выдавали в энергосистему 4700 МВт.

"Телеграф" сообщал о массированном ракетном обстреле Украины. Враг попал в несколько городов Украины, в частности столицу.

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#Обстрел #Запорожская область #ЗАЭС