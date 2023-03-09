"Прилеты" в четырех районах и жертвы: выяснились детали ночной атаки на Днепропетровщину

Враг одновременно с ракетным обстрелом вел артиллерийский

Предварительно один человек погиб, два пострадали, повреждены энергетические и промышленные — таковы последствия ночной ракетной атаки россии по Днепропетровщине. Прилеты зафиксировали и от ракет, так и от беспилотников.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Попадания зафиксированы в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.

Повреждения на объектах серьезные. Службы пытаются обуздать пожар и ликвидировать последствия атаки. Над областью были сбиты семь ракет.

Во время ракетных обстрелов враг также использовал артиллерию по Никопольскому району – выпустил почти 40 снарядов. Погиб мужчина, пострадали женщина и молодой парень. Они находятся в больнице. Из-за обстрелов в общине началось несколько пожаров.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что кроме Днепропетровщины ночной обстрел повлиял на работу объектов энергетики в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Житомирской областях. Ранее "Телеграф" сообщал о других последствиях массированного обстрела россии по территории Украины.