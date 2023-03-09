Рекордное число "Кинжалов": Залужный озвучил детали массированного удара по Украине

34 крылатые ракеты и 4 БПЛА врага были сбиты

Во время очередной массированной атаки по объектам критической инфраструктуры, которую российские оккупанты совершили ночью и утром 9 марта, враг произвел 81 пуск ракет разного базирования.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В целом российские захватчики совершили:

28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусков зенитных управляемых ракет С-300;

8 пусков ударных БПЛА "Shahed-136/131".

"Силами и средствами Воздушных Сил ЗСУ совместно с подразделениями других составных Сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, Калибр уничтожено 34 крылатых ракеты, а также четыре БпЛА Shahed-136/131" — написал Залужный.

По его словам, восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Стоит отметить, что россия применила рекордное количество "Кинжалов" в этой атаке. Страна-агрессор за время полномасштабной войны задействовала их считанные разы и в запасе у оккупантов есть всего несколько десятков таких ракет. 26 января 2023 года во время очередного массированного удара рф использовала два "Кинжала".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что энергетики рассказали украинцам о последствиях ночных ракетных ударов, которые оккупанты наносили по объектам энергетической инфраструктуры.