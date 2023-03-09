Под прицелом — ТЭС и не только: энергетики рассказали о последствиях ракетных обстрелов Украины

Российские захватчики не прекращают попыток оставить украинцев без света

Первый за долгое время массированный ракетный удар по Украине был направлен в первую очередь на объекты энергетической инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, в результате обстрелов были повреждены сразу три тепловых электростанции в разных регионах страны.

Как отмечают представители ведомства, предварительно обошлось без пострадавших. Однако оборудование ТЭС получило серьезные повреждения, поэтому в отдельных городах и селах могут продолжаться отключения электроэнергии.

Конкретные области, где российские оккупанты попали по ТЭС, не разглашаются. При этом известно, что работы по ликвидации последствий обстрелов уже начались.

Также есть данные о том, что эти электростанции стали не единственными целями россиян. По словам министра энергетики Германа Галущенко, обстрел энергетических объектов произошел в Киевской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Житомирской, Днепропетровской и Запорожской областях. Эта информация была актуальна по состоянию на 6:30.

Галущенко о последствиях массированной атаки

"Телеграф" уже сообщал, что в результате массированного ракетного удара пострадала и ЗАЭС. Из-за повреждения линии станция полностью обесточена и продолжает работу только благодаря дизельным генераторам.

Также мы писали о том, что этой ночью сильные взрывы раздавались и в Киеве. Впоследствии местные власти сообщили подробности о средствах обстрела и пострадавших.