Укр

Под прицелом — ТЭС и не только: энергетики рассказали о последствиях ракетных обстрелов Украины

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Энергетическая система Украины получила очередной удар от оккупаний Новость обновлена 09 марта 2023, 08:59
Энергетическая система Украины получила очередной удар от оккупаний. Фото Коллаж "Телеграфа"

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Первый за долгое время массированный ракетный удар по Украине был направлен в первую очередь на объекты энергетической инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, в результате обстрелов были повреждены сразу три тепловых электростанции в разных регионах страны.

Как отмечают представители ведомства, предварительно обошлось без пострадавших. Однако оборудование ТЭС получило серьезные повреждения, поэтому в отдельных городах и селах могут продолжаться отключения электроэнергии.

Конкретные области, где российские оккупанты попали по ТЭС, не разглашаются. При этом известно, что работы по ликвидации последствий обстрелов уже начались.

Также есть данные о том, что эти электростанции стали не единственными целями россиян. По словам министра энергетики Германа Галущенко, обстрел энергетических объектов произошел в Киевской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Житомирской, Днепропетровской и Запорожской областях. Эта информация была актуальна по состоянию на 6:30.

Ракетный удар по Украине 9.03.2023 — Галущенко о последствиях
Галущенко о последствиях массированной атаки

"Телеграф" уже сообщал, что в результате массированного ракетного удара пострадала и ЗАЭС. Из-за повреждения линии станция полностью обесточена и продолжает работу только благодаря дизельным генераторам.

Также мы писали о том, что этой ночью сильные взрывы раздавались и в Киеве. Впоследствии местные власти сообщили подробности о средствах обстрела и пострадавших.

Теги:
#Электроэнергия #Обстрел #ТЭС #Атака #Отключения света