Война — день 378: Украина отбивает атаки россиян и готовится к контрнаступлению

Оперативно о главном 8 марта

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 378 дней. Бойцы ВСУ продолжают защищать Бахмут даже несмотря на то, что противник пытается штурмовать его с трех сторон. Для россиян же попытки захватить город-крепость оборачиваются серьезными потерями, а одних лишь "вагнеровцев" там было убито или ранено от 20 до 30 тысяч. Кроме того бои продолжаются северо-западнее Сватово, в районе Кременной, Авдеевки. Украина в свою очередь продолжает вести подготовку к будущему наступлению и для этого формирует добровольческие подразделения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Спецтрибунал для россии поддерживают уже 30 стран, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, тридцатой страной стала Греция

00:00 Испания выделит 4,1 миллиона евро на ремонт по меньшей мере шести танков "Леопард 2", которые передадут Украине.

Информация за 5 марта доступна в сводке: Война — день 375: россияне штурмуют Бахмут, но несут тяжелые потери

С данными за 6 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 376: оккупанты пытаются окружить Бахмут и запускают дроны по Украине

О происходившем 7 марта читайте в материале: Война — день 377: ВСУ держат Бахмут, несмотря на постоянные атаки россиян