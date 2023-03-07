Добровольцы идут в "Гвардию наступления": озвучено число заявок

5 процентов всех заявок поступили от женщин

Украинцы активно вступают в ряды "Гвардии наступления". Всего за месяц старта набора людей уже поступили несколько десятков тысяч заявок. В том числе, и от храбрых украинских женщин.

Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил Укринформу.

"У нас уже зарегистрировано более 23 тысяч заявок. Информация о более 35 тысячах заявок, которая была распространена, недостаточно точной, поскольку в количество 35 тысяч входит и количество предоставленных консультаций. Чистых заявок у нас – более 23 тысяч", — сказал он.

По словам Клименко, в бригады сейчас не берут иностранцев. В батальоны набирают исключительно граждан Украины, находящихся в стране. Хотя, от общего количества заявок было 1-1,5% от наших граждан, проживающих на территории других стран.

В каждой бригаде будут добровольцы и люди из системы Министерства внутренних дел. Министр отмечает, что в разных подразделениях это соотношение разное – и 40 процентов людей из системы, и 35, и 45. Это решается уже непосредственно при формировании подразделений.

Отметим, что "Гвардия наступления" представляет собой добровольческие батальоны, формирование которых было объявлено Министерством внутренних дел Украины. Они убудут помогать ВСУ освобождать временно оккупированные россией территории, а также будут принимать участие в освобождении Крыма и Донбасса. Национальная программа набора добровольцев в штурмовые бригады "Гвардии наступления" началась в феврале 2023 года. Желающие могут выбрать для себя одну из восьми бригад.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что генерал Ричард Даннат высказал свое мнение относительно того, сможет ли Украина провести успешное контрнаступление.