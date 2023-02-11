"Гвардия наступления" набирает бойцов: сколько заявок уже поступило

Следующим этапом будет отбор заявок

После открытия набора в штурмовые группы "Гвардии наступления", в их ряды захотели вступить более 20 тысяч человек.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей спикер НГУ Руслан Музычук, большинство желающих хочет присоединиться к рядам именно Нацгвардии.

По его словам, наибольшее количество заявок поступает через сайт "Гвардии наступления", где обнародована анкета, через которую можно подать свою заявку.

Таким образом уже было получено более 14 тысяч заявок, из которых 7,5 тысячи именно в Нацгвардию.

Остальные заявки поступили через центры предоставления админуслуг, горячую линию и центры комплектации.

Музычук добавил, что следующим этапом будет обработка заявок, после которой кандидатам придется собрать необходимые документы, пройти медкомиссию и психологическое тестирование. Все это необходимо потому, что речь идет о формировании именно штурмовых подразделений.

"Туда должны попасть кандидаты с высокой мотивацией, они должны отвечать другим требованиям для формирования таких подразделений", — добавил спикер Нацгвардии.

Напомним, новое повторное масштабное наступление россии в Луганской и Донецкой областях уже началось, а оккупанты пытаются прорвать оборону Украины.